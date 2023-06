Das Sicherheitsbedürfnis in Brasiliens Megametropole Sao Paulo ist erheblich höher als in Berlin, Hamburg oder München. Insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit für allein reisende Frauen. Wie invidis-Partner Sicteen-Nine berichtet, hat der brasilianische DooH-Netzwerkbetreiber Eletromidia nun eine Lösung gefunden – DooH-Screens an Bushaltestellen in Sao Paulo sorgen mit Videokonferenzen für Komfort und Sicherheit bei Nacht

Schon seit Jahren rüsten brasilianische Out of Home Unternehmen DooH Stelen an Bushaltestellen mit Sensoren aus. Die intelligenten digitalen Plakate erfassen Luftqualität, Verkehrsaufkommen und erkennen Schießereien. Nun bringen die DooH-Stelen auch Sicherheit in den Abendstunden. Eletromidia hat begonnen Kameras, Mikrofone, Lautsprecher und Videokonferenzfunktionen an Bushaltestellen in São Paulo zu integrieren, um die Sicherheit von weiblichen Fahrgästen zu erhöhen.

Nach Einbruch der Dunkelheit wird die Videokonferenzfunktion automatisch gestartet, wenn die Software eine einzelne Frau an der Haltestelle erkennt. Der DooH-Screen lädt die alleine an der Haltestelle wartende Person ein, durch Berühren des Screens eine Videokonferenz zu starten.

Der Hintergrund, Videokonferenzen und das persönliche Gespräch bringen allein reisenden Personen persönliche Sicherheit und schaffen Beruhigung. In einem Video auf Linkedin präsentiert Eletromidia wie der Service funktioniert.