Der Digital Signage Summit Europe 2023 war ein großartiges Event, aber er hielt das gesamte invidis-Team gehörig in Atem. Deshalb ist der traditionelle Monatsrückblick auf invidis leider auf der Strecke geblieben.

Doch das holen wir jetzt nach: Denn obwohl wir schon Mitte Juli haben, werden die Top-Posts des Juli durchaus Auswirkungen auf den Markt haben – angefangen mit Millionen-Investitionen in ein deutsches DooH-Unternehmen bis zu den Digital Signage Potenzialen von Generative AI.

1. Framen expandiert weiter nach Frankreich

Die weiterführende Expansion der Axel-Springer-DooH-Tochter ins Nachbarland war die meistgelesene invidis-Story im Juni 2023. Als Managing Director der Frankreich-Filiale wird Magdalena Pusch fungieren, die invidis bereits 2020 interviewte.

2. Die Chancen und Risiken von AI

Auf dem Grassfish Summit im Juni 2023, der diesmal in Stockholm stattfand, wurden nicht nur die Strategien von Grassfish sowie der Mutter Vertiseit diksutiert, sondern auch Zukunftsthemen besprochen: Eines davon: welche Auswirkungen GenAI auf die Branche haben wird.

3. Hygh hat neuen Investor

Eine weitere Wachstumsstory eines jungen deutschen DooH-Unternehmens: Hygh konnte mit Sparta Capital Management einen neuen Investor gewinnen, der einen zweistelligen Millionenbetrag mitbrachte. Nun strebt Hygh einen Börsengang an.

4. MSCI-Rating von Ströer geht hoch

Nachhaltigkeit wird in der deutschen DooH-Industrie vor allem nach dem Ensikumav-Schrecken immer mehr in den Fokus gerückt. Ein Grund mehr für Ströer, seine Hochstufung im ESG-Rating von MSCI zu kommunizieren.

5. LCD am Aussterben?

Es gebe keine Nachfrage mehr an neuen LCD-Technologien seitens der Hersteller, erklärte der Darmstädter Chemiekonzern Merck in einem Hintergrungesrpäch mit Display Daily. Die Zukunft liege bei selbstleuchtenden Visual Solutions wie LED und OLED. Was das für das Brot-und-Butter-Geschäft in Digital Signage-Projekten bedeutet, haben wir skizziert.

6. Samsungs Nachhaltigkeitsstrategie

Dass Green Signage mittlerweile ein absolutes Muss geworden ist, betont invidis immer wieder– unter anderem im neuen invidis Jahrbuch 2023, das Ende Juli 2023 erscheinen wird. Daher ist das Interesse groß, wenn Marktführer wie Samsung entsprechende Schritte einleiten – hier präsentiert auf dem Grassfish Summit 2023.

7. LG-Ladestation mit Screen

Ebenfalls immer wieder ein großes Zukunftsthema – aber eines, das noch mit Startschwierigkeiten kämpft: DooH und E-Mobility. Nun ist LG in die Massenproduktion von EV-Ladestationen eingetreten – natürlich nicht ohne Digital Signage-Screen aus dem eigenen Haus.

8. Retail Media im Reality-Check

Retail Media erlebt derzeit einen Hype. Doch gerade für DooH gilt: Die wirklichen und profitablen Potenziale sollten genau untersucht werden. invidis-Experte Florian Rotberg hat einen Case genauer unter die Lupe genommen.

9. DooH boostet TV

Wie DooH TV-Werbung boosten kann, zeigt Walldecaux mit seinem neuen Service: Die Sotftware Adscanner wertet sekundengenau aus, welchen Werbedruck eine TV-Kampagne in der gewünschten Zielgruppe aufbauen konnte. Ist die Performance nicht wie gewünscht, aktiviert Walldecaux seine DooH-Screens.

10. Die Infocomm 2023

In den USA ist die Schwesterveranstaltung der ISE, die Infocomm, dieses Jahr wieder in Orlando gewesen. Florian Rotbrg war vor Ort und seine Gesamteindrücke in einem Artikel versammelt.