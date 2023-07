Mood Media schließt sein Retail-Media-Netzwerk in den USA mit Stingray Advertising zusammen. Damit entsteht ein starkes nationales Netz bestehend aus Instore-Screens und Instore-Audio-Werbung. Der Integrator Mood Media stieg erst im März mit Übernahme von Vibenomics in das Retail-Media-Geschäft ein. Jetzt können Vibenomics-Kunden zusätzlich Audiowerbung in 25.000 Stores programmatisch buchen. Das Inventar von Stingray erstreckt sich über die Sparten Lebensmittel, Drogerie, Convenience und Baumarkt. Die Ausweitung auf andere Branchen will Stingray 2024 fortsetzen.

Veränderung in der Retail-Media-Landschaft

„Die derzeitige In-Store-Werbung ist fragmentiert und uneinheitlich“, sagt Malcolm McRoberts, CEO von Mood Media. „Unsere neue Vertriebs-Zusammenarbeit mit Stingray Advertising markiert eine transformative Veränderung in der Retail-Media-Landschaft.“ Durch das große crossmediale Angebot schaffe man einen neuen Standard für den Einkauf von Instore-Medien. „Da Retailer weiterhin in digitale Technologie investieren, um die Umgebung in den Stores aufzuwerten, wird die Customer Experience unübertroffen sein.“

Mood Media ist mit seiner Instore-Experience-Plattform bereits in 500.000 Locations weltweit vertreten. Um Teil des Retail-Media-Booms zu werden, übernahm der Integrator den Anbieter Vibenomics. In Zukunft soll die programmatische Vermarktung auch über die Mood-Media-Plattform erfolgen.