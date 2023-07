Samsung und Warner Bros. Pictures schließen eine Kooperation, um Warner-Filmtrailer wie der aktuelle Barbie Movie in 8K-Qualität auf Samsung Displays im Einzelhandel anzuzeigen. Millionen von Samsung-Displays werden in mehr als 65.000 Stores weltweit zum Verkauf angeboten. Mit der neuen Partnerschaft setzt Warner Bros. auf die große Reichweite des Samsung-Netzwerks, um die mit Spannung erwarteten Filmtrailer auf Samsung Neo QLED 8K-Displays auf der ganzen Welt zu bringen. Die EU-Märkte zählen zur Zeit nicht dazu, da 8K-Displays aufgrund des hohen Stromverbrauchs innerhalb der EU nicht mehr verkauft werden dürfen. (invidis-Bericht)

„Diese Partnerschaft ist ein aufregender Schritt nach vorn für 8K-Inhalte, da sie die Fähigkeiten des Neo QLED 8K demonstriert und die Verbraucher dafür begeistert, Filme in Kinoqualität zu sehen“, sagt Cheolgi Kim, Executive Vice President des Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Durch die Zusammenarbeit mit Warner Bros. kann Samsung den Verbrauchern zeigen, wie Ultra-Premium-TV-Technologie ihre Lieblingsfilme auf ein ganz neues Niveau heben kann.“

Um die Nachfrage nach 8K-Inhalten besser zu verstehen, haben Samsung und Warner Bros. ihre Partnerschaft getestet, indem sie Anfang des Jahres den „Creed III“-Trailer in mehr als 450 Einzelhandelsgeschäften in den USA und Europa präsentierten. Der Pilot erregte große Aufmerksamkeit beim Publikum auf der ganzen Welt. Seitdem arbeiten Samsung und Warner Bros. zusammen, um das Programm zu erweitern. Jetzt können Käufer auf der ganzen Welt den Samsung Neo QLED 8K in Aktion mit einem attraktiven Angebot an hochkarätigen Inhalten sehen, darunter Trailer für kommende Filme wie „Barbie“, „Blue Beetle“, „Dune: Part Two“, „Wonka“ und „Aquaman and the Lost Kingdom“.