Krisen-Resilienz ist zur Zeit mehr denn je gefragt für Markenartikler, Einzelhandelsunternehmen, Werbekunden und DooH-Netzwerkbetreiber. Nur wenige sind der komfortablen Lage wie die Mediengruppe Ströer, die überproportional vom DooH-Boom profitiert. Um 31% konnte der DooH-Umsatz im zweiten Quartal zulegen (invidis Bericht) und auch bis zum Jahresende erwartet man in Köln eine sehr robuste DooH-Nachfrage.

Größere Budgets, kurzfristig und programmatisch Der Ströer-Ausblick Q3 und Q4 / 2023 unterscheidet sich Dank DooH-Boom auffallend vom Outlook bei RTL und großer Agenturgruppen wie WPP. Doch verfolgt man bei Ströer ein konservatives Erwartungsmanagement und plant trotz sehr guter Buchungslage nur mit niedrigen einstelligen Wachstumsraten. Große Werbekunden schieben Budgets Richtung DooH oder erweitern und verlängern ihre DooH-Buchungen. Insbesondere nationale Kampagnen werden zunehmend kurzfristiger und programmatisch gebucht – eine Steilvorlage für das Digitalmedium DooH. Bis zum Ende des Jahres erwartet Ströer das bereits jede zweite nationale Kampagne programmatisch gebucht wird. Klingt bei Ströer wenig nach Krise – doch DooH ist eine Ausnahme. Denn die Umsätze für klassische Außenwerbung und Online-Werbung sind auch bei Ströer im ersten Halbjahr mit -2% und -3% gesunken.

Höhere Betriebskosten – langsameres Netzwerkwachstum

Die Energiekrise, steigende Mindestlöhne und die Inflation im Allgemeinen sorgen für kräftige Betriebskostensteigerungen im deutschen DooH-Markt. Alleine die Stromkosten sind im Vergleich zum Vorjahr um 60-70% gestiegen. Auch Unterauftragnehmer (invidis Bericht) – wie Plakatkleber, DooH-Installations- und Service Crews – mussten aufgrund des stark steigenden Mindestlohns die Kosten erhöhen. Last but not least sorgen auch steigende Zinsen für höhere Kosten im DooH-Markt.

Ströer reagiert auf die Kostensteigerungen und reduziert die Rollout-Geschwindigkeit von neuen DooH-Touchpoints. Die Kölner können es sich leisten die Ausbaugeschwindigkeit von Roadside-Screens etwas zu drosseln. Mit einer bereits vorhandenen nationalen Reichweite von 75% verbessern zusätzliche Roadside DooH-Screens mehr die Netzqualität als das sie die Reichweite stark vergrößern. Deshalb reduziert Ströer die Rolloutgeschwindigkeit von neuen DooH-Touchpoints für die kommenden 2-4 Quartale. Geplant war ist bisher ein Ausbau von heute 1.800 auf 3.500 Screens bis Ende 2026.

Green Signage statt LED-Massenware

Zur Zeit testet Ströer bereits eine maßgeschneiderte LED-Lösung die zukünftig Standard LED-Screens am Straßenrand ersetzen soll. Die DooH-LED der Zukunft soll u.a. erheblich weniger Streulicht emittieren und um die Hälfte sparsamer sein. In Zeiten von Strompreiserhöhungen von 60-70% nicht nur für die Umwelt eine sinnvolle Entscheidung.