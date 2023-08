Die öffentliche Sichtbarkeit 24/7 war traditionell ein viel genutztes Argument für Out-of-Home. Über die Jahre ist allerdings zunehmend die Erkenntnis gereift, dass Zielgruppen nicht gleichermaßen gut bei Tag und bei Nacht zu erreichen sind – von bestimmten Standorten in Metropolen wie zum Beispiel St. Pauli in Hamburg abgesehen. Nachtabschaltungen von beleuchteten und digitalen OoH-Anlagen waren daher bereits vor der Ensikumav gängige, wenn auch keine einheitliche Praxis.

Aus gutem Grund: Vielerorts erfüllen OoH- und DooH-Anlagen wichtige Aufgaben zur Sicherheit im öffentlichen Raum, als oftmals einzige Lichtquelle bei Dunkelheit, zum Beispiel im Umfeld des ÖPNV, oder als digitales Medium für aktuelle Warnhinweise an die Bevölkerung. Das hat auch der Gesetzgeber bei der Ensikumav anerkannt und seine ursprünglich geplante Verordnung durch entsprechende Ausnahmeregelungen korrigiert.

invidis blickt zurück

Fast ein Jahr ist es her, dass die Ensikumav in Kraft trat – die Energiesicherungsverordnung für kurzfristige Energiesparmaßnahmen. Sie hatte DooH-Betreibern erstmals vorgegeben, wann ein Screen laufen darf und wann nicht. Im April ließ die Bundesregierung die Verordnung dann auslaufen. Doch in der OoH-Branche hat sie ein Umdenken ausgelöst. Wir schauen uns an, was sich seitdem getan hat und baten Kai-Marcus Thäsler, Hauptgeschäftsführer des Fachverband Aussenwerbung, um seine Einschätzung des Wandels in der Branche.