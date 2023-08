Zu Jahresbeginn hatte die TX-Group-Tochter Goldbach den Schweizer OoH-Markt weiter konsolidiert. In der Außenwerbung konnte die Übernahme von Clear Channel Schweiz vollzogen werden. In diesem Zusammenhang wurden auch die restlichen Anteile der Minderheitsaktionären von Neo Advertising übernommen. Somit erhöhte sich der Halbjahresumsatz von Goldbach im Jahresvergleich von 83,6 auf 109,7 Mio CHF.

In der klassischen TV-Vermarktung – Goldbach vermarktet die Schweizer Werbefenster der großen deutschen Privatsendergruppen – entwickelten sich die Umsätze allerdings weiterhin negativ. Seitens der Werbekunden war auch im ersten Halbjahr Zurückhaltung zu spüren.

Trotz der schwierigen Marktlage investierte Goldbach in die Transformation des Unternehmens, untin er anderem in den Auf- und Ausbau einer Werbe-Buchungsplattform. Mittelfristig erwarten die Schweizer durch den Synergien im Out-of-Home (invidis Bericht) und durch die getätigten Investitionen in die Transformation „einen sehr positiven Effekt auf das Ergebnis von Goldbach“.