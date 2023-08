Im Visual Solutions Leaders Panel holte Florian Rotberg drei der größten Hersteller von Digital Signage-Displays an einen Tisch. Eine der wichtigsten Fragen drehte sich um die hauseigenen Software-Lösungen der Anbieter. Denn ein reines Hardware-Portfolio reicht heutzutage nicht mehr, um Margen und Marktanteile zu gewinnen.

Die Panel-Teilnehmer

• Vincent Piarou, Head of Solutions Market Development Team – Samsung Electronics

• Franck Racapé, Head of Global Commercial & Vice President EMEA – PPDS

• Tobias Augustin, Head of Product Management – Sharp/NEC