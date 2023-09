Auf der IFA 2023 kündigt Samsung an, dass das erweiterte Sortiment an Micro LED TVs nach Europa und damit auch nach Deutschland kommt. Unter Micro LED TV vermarktet Samsung die aus The Wall bekannte Technologie für den Heimgebrauch. Im Gegensatz zu The Wall Lösungen werden Micro LED TVs auch in kleineren Größen angeboten. Bis Ende des Jahres werden die Micro LED TVs in den Größen 76″ bis 114″ auch in Deutschland erhältlich sein. Kein ganz günstiges TV-Erlebnis – nicht nur in der Anschaffung sondern wegen dem hohen Stromverbrauch auch im Betrieb.

Für wen es zuhause auch etwas nachhaltiger und günstiger geht, für den bietet Samsung mit dem 98″ 4K QLED Q80C ein supersize TV mit konventionellem hinterleuchtetem Display an.

AI Energy Mode in 2023er Modellen verfügbar

Wie bereits von invidis berichtet, sorgt ein AI Energy Mode in den 2023er Samsung TVs dafür, dass der Energieverbrauch intelligent gesteuert werden kann. KI passt die Helligkeit des Bildes automatisch an Raumsituation und die Geschwindigkeit von Bildszenen an, um den Energieverbrauch zu senken. Auch wenn sich keine Personen im Raum befinden, wird die Helligkeit gedimmt und automatisch wieder hochgefahren, wenn wir mit den Snacks aus der Küche in die TV-Ecke zurückkehren.