Im September errichtete Outsite Media unter der Marke Streamliner zwei neue LED-Screens, einen in München und einen in Düsseldorf. Nun kam der Düsseldorfer Screen am Kö-Bogen 2 erstmals in einer Außenwerbekampagne zum Einsatz.

Für den Netzanbieter Netdüsseldorf realisierte die It Works Group eine groß angelegte Kampagne mit OoH und DooH im Mediamix. Dabei wurden in Zusammenarbeit mit Add2 wichtige Knotenpunkte innerhalb des Gebiets, in dem der Anbieter sein neues Glasfasernetz freigeschaltet hatte, bespielt.

Das Highlight war dabei der Auftritt auf dem Streamliner-Screen an der Schadowstraße. Mit 335 Quadratmetern ist die LED-Wall gut an der beliebten Shoppingmeile sichtbar. Um den Effekt zu verstärken, wurde das Motiv zusätzlich auf Screenbikes im direkten Umkreis um den Streamliner herum ausgespielt.