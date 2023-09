Die Edgar Ambient Media Group, ein DooH-Tochterunternehmen von Ströer, baut sein Retail-Media Netzwerk in deutschen Einzelhandelsfilialen weiter aus – mit der Vermarktung von Kassenscreens in Kaufland-Filialen.

Hierfür gewann die Edgar Ambient Media Group, die bis 2019 UAM hieß und seit 2017 ein Teil der Ströer-Gruppe ist, den Pitch von Schwarz Media – der Retail-Media-Einheit der Schwarz-Gruppe, die unter anderem Kaufland und Lidl umfasst. Durch die Kooperation sollen Marken und Unternehmen nun noch gezielter auf die Kunden in Einzelhandelsgeschäften zugehen und ihre Werbebotschaften effektiver kommunizieren können.

Mehr als 4.000 Screens

Mit dieser Erweiterung umfasst das Netzwerk von Edgar Ambient nun mehr als 4.000 digitale Screens in mehr als 1.500 Edeka-, Kaufland-, Markant-, Rewe-Supermärkten sowie bei der Drogeriekette Budnikowsky. Laut Aussage des Unternehmens handelt es sich hierbei um das größte digitale Netzwerk in Deutschland in Einzelhandelsfilialen.

„Wir freuen uns, das digitale Netzwerk in Kaufland-Filialen zu betreuen und damit unser Public Video Retail-Netzwerk noch größer und vielfältiger zu machen“, sagt Jan Risse, Geschäftsführer der Edgar Ambient Media Group. „Mit der ständigen Erweiterung unseres digitalen Portfolios möchten wir unseren Kunden den besten Service bieten, indem wir eine breite Reichweite und eine zielgerichtete Zielgruppenansprache ermöglichen.“

Im April dieses Jahres hatte Schwarz-Media eine Retail-Media-Partnerschaft mit der international tätigen Agentur Group-M geschlossen.