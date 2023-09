Der rasant wachsende europäische OoH-Anbieter Wildstone verkündet eine weitere Akquisition: Mit der Übernahme des britischen DooH-Anbieters Smart Outdoor will das Unternehmen sein Portfolio diversifizieren und auch auf dem klassischen DooH-Markt Präsenz zeigen. Bisher war es Usus für Wildstone, Roadside-Flächen zu erwerben und diese, falls sie analog waren, in DooH-Stnadorte umzubauen.

Die Übernahme umfasst ein Portfolio von 41 DooH-Locations mit Screens in verschiedenen Formaten, von denen die meisten in Einzelhandelsumgebungen und Verkehrsknotenpunkten in ganz Großbritannien platziert sind.

Michael Smith, Strategic Partnerships Director bei Wildstone, sagt: „Diese Übernahme ist ein entscheidender Moment für Wildstone, da wir uns in neue Formate vorwagen. Durch die Ausweitung unserer digitalen Präsenz in Einzelhandels- und Verkehrszentren öffnen wir die Tür zu neuen und spannenden Möglichkeiten in ganz Europa. Unsere Zusammenarbeit mit Smart Outdoor hat dieses Vorhaben erst möglich gemacht.“

Mark Catterall, CEO & Eigentümer bei Smart Outdoor, kommentiert: „Der Abschluss dieser Vereinbarung mit Wildstone ist ein wichtiger Meilenstein im Wachstum unseres Unternehmens und ermöglicht es uns, unseren Platz im regionalen DooH-Markt zu festigen. In den vergangenen vier Jahren haben wir aus dem Stand heraus hart daran gearbeitet, ein qualitativ hochwertiges, erfolgreiches Netzwerk in vielen verschiedenen Umgebungen aufzubauen, was von Wildstone anerkannt wurde. Diese strategische Partnerschaft wird uns das Sprungbrett für zukünftiges Wachstum geben und es uns ermöglichen, unser bestehendes Portfolio von mehr als 400 Screens zu erweitern.“

Smart Outdoor wird die DooH-Screens weiterhin als Medienbetreiber vermarkten.