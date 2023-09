Wiederverwendung ist in der Digital Signage-Branche fast noch ein Fremdwort. Jedoch gibt es genügend Hersteller, wie Sharp/NEC, deren Displays oft weitaus länger als die übliche 5-Jahres-Garantie halten. Ein Used-Display-Markt wäre also durchaus realistisch. Doch es fehlt an Standards und an Garantie-Verlängerungen.

Im Panel „Reuse and Recycle“ tauschen drei Thought Leader ihre Ideen aus. Sie diskutieren über Modelle und Strategien für die Verlängerung des Lebenszyklus sowie das Refurbishment alter Displays.

Die Panel-Teilnehmer Sebastian Trabold, Solution Manager bei CHG Meridian

Christof Böhm, Senior Vice President bei Sharp NEC Display Solutions Europe

Bernd Albl, CEO von Umdasch Digital Retail Germany

Im Panel, das auf dem Digital Signage Summit Europe 2023, stattfand, beantworten die Speaker folgende Fragen:

Was tut sich gerade im IT-Markt in Bezug auf die Verlängerung des Hardware-Lebenszyklus? (Min. 01:00)

Was können Hersteller tun, um die Display-Lebensdauer zu erhöhen? (Min. 02:50)

Wie akzeptieren Kunden die höheren Preise, die mit einer längeren Lebensdauer verbunden sind? (Min. 04:26)

Sind Retail-Kunden bereit dafür, Hardware zu recyceln oder wiederzuverwenden? (Min. 05:50)

Wie kommt die Branche zu Standards für die Wiederverwendung? (Min. 8:00)

Wie beeinflussen gesetzliche Regulierungen die Geschäftsmodelle der Hersteller? (Min. 10:52)

Wie hat sich der Anteil an Digitalem in Ladenbauprojekten verändert?(Min. 13:33)

Mehr Hardware bedeutet mehr Bedarf an Serviceleistungen. Wie setzt Umdasch das um? (Min. 15:00)

Wann werden wir Industriestandards bekommen? (Min. 17:40)

Die gesamte Diskussion ist jetzt online auf Youtube: