Mit Dani stellt Werkstation ein Digital Signage-Wandgehäuse vor, das speziell für Brandschutz-sensible Bereiche entwickelt wurde. Dessen Basic-Version ist komplett aus A1-Material gefertigt und kann optional mit einer F120 Brandschutzscheibe – mit oder ohne Touch – versehen werden.

In der Endausbaustufe verfügt Dani zudem über eine interne Löschanlage, einen Rauchmelder, eine Stromfreischaltungsfunktion. Hinzu kommt eine eine Platine, die das Management der Brandschutzkomponenten übernimmt und Meldung an eine bestehende Gebäudebrandmeldeanlage auslösen kann.

Bei den Brandschutzanforderungen orientierte sich Werkstation an der neuen VdS 6024 – und ging laut Geschäftsführer Frank Nägele teilweise über deren Anforderungen hinaus.

In das Wandgehäuse können eigene Komponenten verbaut werden. Ein Standarddisplay sowie ein Mini-PC finden dort Platz. Damit kann der Kunde zum Beispiel zertifizierte Komponenten der eignen IT einsetzen.

Aktuell ist das Gehäuse Dani in den Größen 32, 43 und 50 Zoll erhältlich. Demnächst soll eine 65-Zoll-Lösung hinzukommen.

Damit ergänzt Werkstation sein Portfolio an brandschutzkonformen Lösungen. Die Stele Lena FP Pro wird das Unternehmen auf der Best Medientechnik, die am 17. und 18. Oktober 2023 stattfindet, vorstellen.