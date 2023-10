In Europa ist er so gut wie unbekannt, nur ein Werk von ihm ist schon fast in das kollektive Gedächntis gelangt: Katsushika Hokusai, geboren 1760, ist nicht nur der Schöpfer des berühmten Gemäldes „Die große Welle“, sondern war auch einer der produktivsten und weltweit einflussreichsten Künstler Japans. Seine Werke wurden von europäischen Malern wie Manet, Degas, Gauguin und Klimt gesammelt. Seine Themen haben den Impressionismus beeinflusst und spiegeln sich auch in den Werken von Monet und Renoir wider.

Durch das Stück „The Life of Hokusai“, das zuletzt in der Arena Del Sole in Bologna aufgeführt wurde, können Besucher in die Welt des Künstlers eintauchen. Dabei verschmilzt die Aufführung Kunst, Musik, Tanz, Poesie und Technologie.

Die Produktion ist das Ergebnis der Vision des Produzenten Shin Sugimoto in Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und Regisseur Katsumi Sakakura von Global Business Labo. Gemeinsam haben sie das Konzept „Projection live“ entwickelt, bei dem dynamische und lebendige Projektionen von Hokusais Werken als Kulisse für die Aufführung dienen.

Speziell für immersive Erlebnisse

Um ihre Vision umzusetzen, verwendeten die Künstler PT-RQ22K 3-Chip-DLP-Projektoren von Panasonic mit 20.000 Lumen. Laut dem Hersteller eignet sich der Beamer ideal für immersive Performance-Umgebungen. Eine Panasonic-eigene Pixel-Vervierfachungstechnologie soll flüssige 4K+-Bilder mit immersiver Tiefe und Schärfe erzeugen. Darüber hinaus liefert die Dynamic-Contrast-Technologie ein hohes Kontrastverhältnis von 20.000:1 sowie eine Bildszenenanalyse, mit der sich hellere und dunklere Bereiche detaillierter erkennen und Kontraste besser optimieren lassen.

Katsumi Sakakura kommentiert: „Der Projektor hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, eine immersive Atmosphäre zu schaffen, die das Publikum in die Welt von Hokusai versetzt hat. Die hochauflösende Projektion, die beeindruckende Helligkeit und der präzise Ausdruck von „Schwarz“ haben entscheidend zur Authentizität und Pracht der Inszenierung beigetragen.“

„The Life of Hokusai“ wurde bereits mit dem „Cool Japan Matching Award“ ausgezeichnet. Panasonic wurde dabei für seinen Beitrag zum bisherigen Erfolg der Inszenierung gewürdigt.