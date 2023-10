Marketing of Moments Dennis Götze wird Geschäftsführer

Marketing of Moments will weiter wachsen und holt sich daher Verstärkung. Dennis Götze, zuvor Director Retail Media bei Redcare Pharmacy, kommt als Geschäftsführer an Bord. Er kommt damit an die Seite von Benedik Blaß, der das Retail-Media-Startup aus Düsseldorf 2021 gegründet hat.

In seiner neuen Rolle bei Marketing of Moments wird sich Dennis Götze insbesondere um die Demand-Side des Geschäfts kümmern und die Zusammenarbeit mit Agenturen und Werbetreibenden ausbauen. Zuletzt leitete der 38-Jährige die Entwicklung des internationalen Werbegeschäfts bei der Online-Apothekengruppe Redcare Pharmacy, zu der unter anderem Shop Apotheke gehört. Darüber hinaus sammelte Dennis Götze Führungserfahrung in der Agenturwelt, unter anderem als Geschäftsführer bei Mediacom mit Standort-Verantwortung für Hamburg.

Stark im Getränkebereich

„Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit Marketing of Moments innovative Konzepte zu entwickeln und Werbetreibenden ideale Kommunikationsmöglichkeiten für ihre individuellen Zielsetzungen zu bieten. Der stark wachsende Retail-Media-Markt bietet massive Wachstumspotenziale – nicht nur für Marken, sondern auch für uns als Unternehmen. Wir wollen in diesem Bereich einer der führenden Player in der DACH-Region werden“, erklärt Dennis Götze.

Marketing of Moments verwaltet unter anderem den „Retail Moments“-Channel, in dem derzeit die Inventare von sieben Partnern mit mehr als 1.500 Instore-Screens im Lebensmittel-Einzelhandel, Drogerien sowie Getränke-Fachmärkten gebündelt und vermarktet werden. Zu den Partnern von Marketing of Moments GmbH gehören unter anderem Getränke Hoffmann und Getränkeland sowie EMSU. Unter anderem beriet das Unternehmen Rewe beim programmatischen Setup seiner Retail-Media-Screens.

„Bis zum Ende dieses Jahres werden wir über 1.500 hochwertige Screens von knapp zehn Partnern vermarkten, innerhalb des ersten Quartals 2024 wird diese Zahl auf 2.000 wachsen. Mit Dennis haben wir nun einen erfahrenen Media-Experten für uns gewonnen, der das weitere Wachstum unseres Startups, hin zum etablierten Player für Retail Media am POS, maßgeblich prägen wird”, erklärt Benedikt Blaß.