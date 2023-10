Der Digital Signage-Markt in Osteuropa und der Levante steht selten im Fokus. Aber die Regionen sind die Heimat vieler Digital Signage-Experten.

Da die Mehrheit der CEE-Märkte – also Central and Eastern Europe – relativ klein ist, konzentrieren sich die meisten in CEE ansässigen Digital Signage-Unternehmen auf das internationale Geschäft.

Der Market Compass im invidis Jahrbuch invidis ermittelt jährlich die wichtigsten Player in den europäischen Hauptmärkten. Laden Sie sich für diese einmalige Übersicht unser invidis Jahrbuch 2023 kostenlos herunter.

Eine versteckte Perle ist Signagelab, eine Digital Signage CMS-Plattform, die SignageOS-Device-Management-Lösungen integriert. Das CMS betreibt Digital Signage-Screens europäischer Bankengruppen und QSR-Menütafeln in der Tschechischen Republik und bietet Dienstleistungen für Kunden in Polen, Deutschland und Griechenland an.

Polen im Aufwind

Polen ist zu einem Schwerpunkt für viele internationale Digital Signage-Anbieter geworden, da die Wirtschaft des Landes mit seinen 38 Millionen Einwohnern schneller wächst als die anderer EU-Mitgliedstaaten. Digital Signage-Experten in Polen sind Unternehmen wie SQM, M4B oder Ronin. Ein Hersteller von digitalen Kiosken mit europaweiter Bedeutung ist Infinitus aus Slowenien. Der CMS-Anbieter Wallboard entwickelt in Ungarn CMS-Software, die erfolgreich in Nordamerika verkauft wird. Fifth Screen ist ein innovativer Digital Signage-Anbieter aus Serbien. In Rumänien befindet sich das globale Tech and Network Operations Center von Mood Media, während Displayforce in Zypern zu Hause ist.

Größter Levante-Player

Während Polen der wichtigste europäische Markt in CEE ist, ist die Türkei der größte Digital Signage-Markt in der Levante. Die türkische Wirtschaft ist die größte zwischen Deutschland und Indien. Vestel und Arçelik sind zwei große Mischkonzerne, die unter anderem Visual Solutions für Digital Signage herstellen. Vestel City gilt als einer der weltweit größten Produktionsstandorte für Elektronik und Weiße Ware.

Der türkische LED-Spezialist Ledeca ist ein seltenes Beispiel für einen LED-Innovator in Europa, während der Kiosk-Spezialist Innova interaktive Digital Signage-Lösungen für verschiedene vertikale Märkte liefert. Sistem9 ist ein erfolgreicher türkischer CMS-Anbieter für Digital Signage.

Israel ist ein weltbekanntes IT- und Innovationszentrum – Digital Signage bildet hier keine Ausnahme. YCD/Cnario ist ein seit langem etablierter Anbieter von Digital Signage-Lösungen, dessen Hauptgeschäftsbereiche in Nordamerika und Europa liegen. Novisign ist ein weiterer israelischer Anbieter von Digital Signage-Software mit mehr als 20.000 aktiven Touchpoints weltweit.