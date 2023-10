In mehr als 50 Jah­ren hat Norma ein Fi­li­al­netz von über 1.450 Fi­lia­len auf­ge­baut. Erst­mals im süd­deut­schen Raum ge­star­tet, brei­te­te sich Norma im­mer wei­ter in Deutsch­land bis nach Frank­reich, Tsche­chi­en und Ös­ter­reich aus. Auch die Filialen wurden in den vergangenen Jahren erheblich moderner. Unter anderem verfügen die neuen Filialen über großflächige PV-Anlagen für eine grüne, CO2-freie Solarstrom-Stromgenerierung.

Jetzt folgt in einem weiteren Schritt zusammen mit dem Cleantech-Unternehmen Numbat der Aufbau eines bundesweiten DooH-EV Schnellladernetzes. Auf zahlreichen Filialen der Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG entstehen aktuell große Fotovoltaikanlagen mit jeweils 160 kWp Leistung. Genutzt werden diese, um das Energiemanagement der Filialen zu optimieren. Ergänzt werden diese Bemühungen zukünftig von der Kooperation mit dem Kemptner Cleantech-Unternehmen Numbat. Es unterstützt mit seinen Schnellladesäulen den Ausbau der Ladeinfrastruktur auf den Parkplätzen der Lebensmittel-Kette.

Die von Numbat installierten Schnellladesäulen bieten zwei Ladepunkte, an denen E-Autos mit bis zu 300 kW geladen werden können. Damit sind E-Autos in 15 bis 20 Minuten wieder aufgeladen. Die Numbats, in deren Inneren sich ein Batteriespeicher mit 200 kWh Speicherkapazität befindet, können leicht an die bestehende Hausleitung angeschlossen werden. Die Batteriespeicher lassen sich dann unter anderem mit dem selbsterzeugten PV-Strom aufladen, um diesen entweder zu einem späteren Zeitpunkt wieder an die Filiale zurückzuleiten oder an die E-Fahrzeuge der Norma-Kunden abzugeben.

Im ersten Schritt werden über 100 Numbats mit integrierten DooH-Screens an Norma-Filialen aufgestellt. Der weitere Ausbau wird dann darauf aufbauend geplant. Durch die einfache und unkomplizierte Installation der Numbats kann mit dem Aufbau noch in diesem Jahr begonnen werden. Planung, Installation, Betrieb und Wartung der Systeme werden komplett von Numbat übernommen. Numbat kooperiert bei der DooH-Vermarktung mit Goldbach Germany.