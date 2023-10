Die größte LED-Kugel der Welt, The Sphere in Las Vegas, ist nun in Normalbetrieb gegangen. Was auch immer das bei einem Megaprojekt wie diesen, das innen sowie außen neue Standards in Event- und Werbetechnologie liefert.

Doch The Sphere ist nun, zu sehr hohen Preisen, als Werbefläche zu vermieten, und immer mehr Prominente Kunde reihen sich ein, um in Las Vegas und, noch viel wichtiger, danach im Netz von der Aufmerksamkeit des DooH-Stunts zu profitieren.

Microsoft und Insomniac werben

Nun hat Microsoft The Sphere genutzt, um aufmerksamkeitsstark für seine neue Generation an Xbox-Konsolen, die Xbox Series X|S zu bewerben. In einem speziell auf die Kugel zugeschnittenen Motiv sieht man die Konsole sowie das in Kugelform gebrachte Xbox-Logo. Auch verschiedene Spiele sind zu sehen, darunter ein Charakter von Schauspieler Keanu Reeves aus dem Game Cyberpunk.

Auch die Wettbewerbskonsole Playstation hat auf The Sphere schon Werbung gemacht – nach Informationen von Winfuture sogar einen Tag vor der Xbox. Heri warb Spieleentwickler Insomniac Games für das Game Spider-Man 2.

Ob nun bald Nintendo auf der Kugel zu sehen sein wird, ist nicht sicher. Sicher ist jedoch, dass wir noch einige spannende Kampagnen auf The Sphere sehen werden. Spannend wird es im November, wenn die Formel 1 in Las Vegas zu Gast ist und große Marken um sehr viel internationale Aufmerksamkeit kämpfen werden.