Der deutsche LED-Spezialist Innlights Displaysolutions wird am 24. und 25. November auf der Future of Festivals ausstellen. Auf der Messe in der Arena Berlin zeigt Innlights seine eigens entwickelt, neue LED-Panels und einen Pop-up-Screen. Diesen entwickelte Innlights gemeinsam mit dem Bühnentechnik-Anbieter Kultour. Das ganze Portfolio wird am Innlights/Kultour-Partnerstand B16 zu sehen sein.

Der Innlights Outdoor Plug & Play LED-Screen „Innstand Pop-Up Drop“ speziell für den Einsatz bei Festivals entwickelt. Der Screen hat eine Bildfläche von 4 Quadratmetern, mit einer Größe von 2,75 mal 1,50 Meter. Er lässt sich im Hoch- beziehungsweise Querformat oder dreiseitig ausrichten. Die Aufbauzeit soll nur 15 Minuten betragen. Der freistehende Screen ist witterungsfest nach IP 66 und hat eine Zertifizierung bis zur Windlastzone 3. Die Positionierung des 1,4 Tonnen schweren Geräts kann entweder mittels Gabelstapler oder Kran erfolgen.

Das Plug & Play-Display liefert eine Helligkeit von bis zu 5.000 Candela pro Quadratmeter. Für den automatischen Tag-/Nachtbetrieb ist eine Helligkeitssteuerung per Sensor inbegriffen. Die LTE-Funkanbindung des Screens ermöglicht eine Bespielung über die Cloud inklusive Monitoring, so dass vor Ort laut Innlights kein Techniker benötigt wird. Alternativ steht mit der Innlights Remote Control Application die Programmbespielung über mobile Endgeräte zur Verfügung.

Das Display soll auf Festivals verschiedene Zwecke erfüllen: freistehend zur Besucherlenkung und als Digital Signage-System mit aktuellen Informationen, als Werbefläche oder zur Wegeleitung. Optional stehen eine Video-Übertragung zum Beispiel an eine Sicherheitszentrale mittels CCTV, die Anbindung an eine Sprachalarmierung, eine Kopfbeleuchtung oder auch „Evocount“-Sensoren für die Besucherzählung zur Verfügung.

Neue LED-Panels für Curved Setups

Auf der Messe wird Innlights auch seine neuen LED-Panels als Premiere ausstellen: die Innscreen D2. Auf dem Stand und auf der Future-of-Festival-Eventbühne wird es als Backwall zu sehen sein. Bei dem Produkt handelt es sich um eine LED-Technologie für Curved-Setups, 90°-Überecklösungen und „Round-Corner“-Projekte. Ein Highlight sollen die zuletzt genannten „Round-Corner“-LED-Panels sein, die bei einer Standard-Modulhöhe von 500 mm einen zylindrischen 90°-Bogen mit 96 Pixeln aufweisen.

Auch aus dem Innlights-Portfolio dabei ist Allround Innscreen Y5 – ein weiteres Outdoor-LED-Produkt für den Festivaleinsatz. Dieses steht im Vermietpark von Innlights mit 1.000 Quadratmetern zur Verfügung. Abgerundet wird die Ausstellung mit der Innscreen T-Serie, einem transparenten und winddurchlässigen In- und Outdoor-Festival-LED-Modul.