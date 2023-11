Save the Date DSSE 2024 am 22. und 23 Mai

Der DSS Europe 2023 war ein großer Erfolg, und diesen wollen wir mit unserer High-Level-Konferenz für Digital Signage auch nächstes Jahr wieder erreichen – allerdings mit einer kleinen Änderung:

Entgegen der Gewohnheit wird der DSS Europe 2024 schon im Mai stattfinden. Am 22. und 23. Mai wird sich wieder die Digital Signage-Elite aus aller Welt in München einfinden, um über die neuesten Trends und Zukunftsthemen zu sprechen.

Save the Date! DSS Europe 2024 Wann: 22. – 23. Mai 2024 Wo: Hilton Munich Airport

Der Grund für den früheren Termin ist sportlich: Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland steht 2024 an; dadurch ist die Nachfrage an Flügen und Hotelzimmern in den Juni- und Juli-Monaten enorm gestiegen, ebenso wie die Preise. Und nach der EM finden die Olympischen Spiele in Frankreich statt. Um diese beiden Mega-Events zu umgehen, haben die Veranstalter invidis consulting und Integrated Systems Europe den Termin in den Mai verlegt.

Hochkarätige Themen und sorgfältig ausgewählte Speaker sowie exzellente Network-Möglichkeiten wird es auch beim DSS Europe 2024 wieder geben. Wir halten Sie auf invidis auf dem Laufenden.