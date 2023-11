Die SBB hat entschieden, dass Swisscom Broadcast den Zuschlag für das Kundenfrequenzmesssystem erhält, da diese die Zuschlagskriterien insgesamt am besten erfüllt. Seit mehr als zehn Jahren setzt die SBB bereits an größeren Bahnhöfen auf Kundenfrequenzmesssysteme. Bisher wurden primär Ein- und Ausgänge und zum Teil auch im Bahnhof die Anzahl der Personen gemessen. Vereinzelt wurden Personenströme dargestellt.

Mit dem System von Swisscom Broadcast sollen nun vermehrt Reisendeflüsse analysiert werden und nicht nur punktuelle Messungen. Damit will die SBB die Sicherheit im Bahnhof wo nötig erhöhen, Reinigungspläne optimieren und dafür sorgen, dass das richtige Angebot am richtigen Ort gezeigt wird.

Der Datenschutz ist gewährleistet – schrittweise Einführung ab 2024

Das Messsystem von Swisscom Broadcast erfasst keine personenbezogenen Daten. Es bestehen daher auch keine Risiken einer Datenschutzverletzung, wie der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte im Rahmen der Ausschreibung testiert. Das System wird ab 2024 schrittweise eingeführt. In einem ersten Schritt werden die Systeme der bereits ausgerüsteten Bahnhöfe ersetzt. Voraussichtlich ab 2025 folgt die Ausrüstung weiterer Bahnhöfe.



SBB schreibt Monitore und Videokameras für neue Züge aus

Videokameras und Kundeninformationsdisplays in Zügen sind heutzutage im öffentlichen Verkehr zentral für die Sicherheit und den Informationsbedarf der Reisenden. Die SBB wird demnächst eine Ausschreibung dazu publizieren. Die neuen Geräte werden in Zügen eingesetzt, welche die SBB in der Zukunft beschaffen wird. Die Displays sollen im Betrieb möglichst energieeffizient sein und müssen die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes vollumfänglich erfüllen. Videokameras müssen die Anforderungen der Verordnung über die Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr erfüllen und sind zum Schutz der Reisenden, der Mitarbeitenden und des Betriebs seit mehr als 20 Jahren im Einsatz.