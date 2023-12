Das Click-and-Collect-Technologieunternehmen Cleveron und der Integrator Span haben geholfen, für den Telekommunikationsanbieter Etisalat by E& ein Konzept für einen autonomen, per KI gesteuerten Store in Dubai zu entwickeln.

Hierfür integrierte Span Paketroboter von Cleveron in sein Modul S4-Inventory, das das System von Etisalat effektiv mit dem Backend-System von Cleveron verbindet.

Dabei gibt das Cleveron Smart Dispensing System, kurz SDS, die bestellten Artikel über ein Ausgabefenster aus, nachdem die Kunden von einem Gesichtserkennungssystem oder über den Ease-QR-Code identifiziert wurden. Die Bestellungen werden dabei innerhalb von Sekunden abgeholt und ausgeliefert.

Ott Pabut, Vorstandsmitglied von Cleveron, sagt: „Wir sind begeistert, mit Branchenführern wie Etisalat by E& zusammenzuarbeiten, die ihren Kunden innovative Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik anbieten. Ein Einkaufserlebnis ohne Warteschlangen und Unannehmlichkeiten ist die neue Norm. Wir bei Cleveron sind bestrebt, umfassende Lösungen zu entwickeln, die die Effizienz maximieren und gleichzeitig eine nahtlose digitale Interaktion für die Verbraucher ermöglichen. Gemeinsam mit Etisalat by E& und der Span Group bringen wir diese Vision als Gruppe gleichgesinnter Brancheninnovatoren nach Dubai.“