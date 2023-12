Die EV-Seat-Marke Cupra steht seit 2018 nicht für voll- bzw. halbelektrische Fahrzeuge im VW-Konzern, sondern repräsentiert auch ein Neudenken, was den Verkauf angeht. Das klassische Autohaus wird nicht mehr allen Zielgruppen gerecht, neue, auch in der Innenstadt funktionierende Konzepte müssen her (wie zum Beispiel im invidisXworld-Video zu Polestar zu sehen).

Das setzt der Autobauer unter anderem mit Flagshipstores und neuen Storekonzepten für die Seat-Händler um. Mit diesen will man junge Zielgruppen in großen Städten erreichen. Seit September 2023 hat neben München, Hamburg und Hannover nun auch Berlin eine Cupra City Garage.

Dabei wird das junge Publikum auch über Digital Signage abgeholt: Dynamische Videobilder sollen die Auto-Experience steigern. Unterstützung kommt dabei vom Integrator MEKmedia, der das neue Storekonzept der Seat-Händler in mehr als 160 Stores begleitet.

Zum Einsatz kommt dabei rund 25 Quadratmeter LED-Fläche – genauer die 7000-Serie von PPDS mit 1,9 Millimetern Pixelpitch. Im Audio-Bereich installiert MEKmedia zudem eine „Beschallung auf Club-Niveau“.