ISE 2024 Sony rückt Software-Ökosystem in den Fokus

Sony will auf der ISE 2024 wieder sein Nachhaltigkeits-Bestreben thematisieren. Bereits dieses Jahr war Recycling und Stromsparen das große Thema des ISE-Stands. Bei der nächsten Ausgabe, die am 30. Januar 2024 startet, stellt der Anbieter Software-Applikationen vor, die den Energieverbrauch senken sollen. So soll für die neuen Digital Signage-Displays der Bravia-Linie – die BZ-L-Serie – ein Eco-Dashboard kommen, mit dem man zentrale Energieeinstellungen vornehmen kann.

Der Sony-Stand wird sich in verschiedene Bereiche einteilen, die die Produkte im Einsatz zeigen: ein Klassenzimmer mit Bildungstechnologien, ein Cadé mit Signage-Lösungen und einen Konferenzraum mit Präsentationstechnik und Workplace-Management. Daneben wird Sony auf einer Area die Lösungen präsentieren, die in Kooperation mit Partnern entstanden sind.

Die Produkt-Highlights sind laut Sony:

Die Virtual Production-Zone mit der Verona-Serie im 150-Zoll-Format

Die gesamte Palette der Bravia Professional Displays, einschließlich des Flaggschiffs BZ40L, in verschiedenen Bereichen des Standes

Neue Lösungen, die mit den C-LED-Produkten der BH- und CH-Serie kompatibel sind

Der Einsatz des Teos-Workplace-Managementsystems in Konferenzräumen.

Ein lizenziertes Tools zur Handschrifterkennung als Teil der Edge Analytics-Lösung neben dem VPL-FHZ85 im Klassenzimmer

Die 4K-PTZ-Kameras SRG-A12, SRG-A40 und SRG-X400 sowie neue Business-Projektoren wie der VPL-PHZ61

Sony wird vom 30. Januar bis 2. Februar 2024 auf der Fira Barcelona, Gran Via, in Halle 3, Stand 3E300, vertreten sein.