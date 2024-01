Natürlich sind alle neuen Consumer TVs, die in Las Vegas in dieser Woche präsentiert werden, intelligenter (dank integriertem AI-Chip), sicherer (dank IT-Security Plattform) und bieten noch bessere Bildqualität. Alles Features die sich gut in einer Pressemeldung machen, die aber für ein Großteil der Nutzer nicht lebensverändert sind. Insbesondere aus Digital Signage-Sicht sind die meisten bereits am Markt verfügbaren Displays „good enough“.

Doch bei den Themen Formfaktor und Nachhaltigkeit sind wirklich noch Entwicklungssprünge zu erzielen. Mit weniger als 3 Zentimetern Bautiefe war Samsung der Schmalhans der letzten ISE. Nun treibt der Elektronikkonzern aus Südkorea das Abspecken von Bautiefe in neue Dimensionen. Der Consumer TV 65“ QN900D verfügt über nur noch 1,29 Zentimeter Bautiefe. Das ist verdammt dünn und kommt einem Poster schon sehr nahe.

Bisher ist der US-amerikanische Displayanbieter Videri der Schmalhans unter den professionellen Displays. Videri ist erstmals auf der ISE mit einem eigenen Stand vertreten und zeigt in Barcelona die Wireless-Displays der neusten Generation inklusive ultradünnen Halterungen.

Denn umso dünner die Displays werden, desto mehr fallen die Displayhalterungen ins Auge. Peerless & Co. haben in der Vergangenheit viel Entwicklung in Haltbarkeit und Bedienbarkeit von Displayhalterungen gesteckt mit für den Markt ausreichender Bautiefe. Doch die ultradünnen Displays der neuesten Generation benötigen auch neue Halterungskonzepte.

