Samsung und Dr. Strange 3D-Content für The Sphere

Schon seit vielen Jahren setzt Samsung zum Launch einer neuen Galaxy-Generation auf DooH an den spektakulärsten Orten der Welt. Doch ein Teaser auf The Sphere und auch noch mit 3D-Billboard-Effekt ist neu. Am 8. Januar enthüllte Samsung Electronics auf der Sphere einen überlebensgroßen Teaser für die kommende Galaxy-Serie.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Sphere gilt als die größte kugelförmige Struktur der Welt und verfügt über einen der weltweit höchstauflösenden Rundum-LED-Screen. Auf die Außenseite der kuppelförmigen Event-Arena präsentierte Samsung zum Start der CES verzerrungsfreie 360-Grad-Bilder.

Für den Spot kooperiert Samsung mit Marvel Studios und setzt in dem Video auf Dr. Strange, der ein Portal in eine andere Dimension öffnet – so wie Samsung mobile KI ins Smartphone bringt.

Wie wurde dieser monumentale Werbespot produziert? Das Samsung Mobile Experience Marketing-Team erläutert in einem Youtube-Video, wie das Konzept entstand.

Anzeige