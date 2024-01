PRN ist Instore-Pionier und betreibt für große Einzelhändler Digital Signage Netzwerke – für Walmart entwickelte PRN ab 1998 das erste relevante Instore-Netzwerk der Welt. Was damals noch Röhrenfernseher waren, sind heute mehr als 40.000 LCD-Displays bei verschiedenen Einzelhandelsketten in Nordamerika.

In Europa ist PRN über das belgische Tochterunternehmen Idklic mit Apothekennetzwerken in Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien aktiv.

Die Stratacache-Tochter hat in den vergangenen 25 Jahren für seine Kunden Werbeumsätze in in Milliardenhöhe gesichert. Neben dem PRN-Direktvertrieb soll nun via Place Exchange ein neuer Umsatzkanal eröffnet werden. Neben klassischen Reichweiten-Kampagnen (DooH) nutzen Einzelhändler die Instore Digital Signage-Netzwerke insbesondere auch für Retail-Media-Kampagnen.

Anzeige