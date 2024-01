Ohne Daten geht nichts im modernen Retail, und die meisten Einzelhandelsunternehmen ertrinken in Informationen. Die meisten dieser Informationen sind leider irrelevant. AI soll es nun richten, die Signale im Rauschen herauszufiltern.

Retail Analytics passt deshalb genau in die Zeit, denn die durch Sensoren erfassten Shopper-Daten werden in Real-Time lokal („on the Edge“) verarbeitet. Retail-Media-Plattformen nutzen im Idealfall die Insights zu Geschlecht, Stimmung, Körperhaltung und Interaktion mit Waren, um zielgenau Kampagnen auszuspielen.

In der Vergangenheit herrschte am POS ein Lücke – Retail Analytics konnte das Shopper-Verhalten erkennen und analysieren, aber die angeschlossenen DooH- und Retail-Media-Plattformen waren nicht schnell genug. Eine zweite Lücke bestand im Backoffice mangels zuverlässigen Reportings und Abgleichs mit First-Party-Daten wie Kassendaten um den „Return der Kampagnen-Maßnahmen“ zu messen.

Beide Lücken schließen sich zunehmend, insbesondere seitdem Einzelhändler mit der Gründung eigener Retail Media Units sich das notwendige Know-how ins Haus geholt haben und somit datenschutzkonform auswerten können.

Sonnige Aussichten für Retail Analytics?

Eigentlich sollte die Nachfrage nach Retail Analytics nun durch die Decke gehen, so jedenfalls die Hoffnung der Branche. Doch Instore-Investitionen für Sensoren und Technik bleiben weiterhin hoch und der Lebensmitteleinzelhandel ist nicht in Investitionslaune. Doch die Erschließung neuer margenstarker Umsatzquellen (Retail Media) könnte den Durchbruch bringen.

