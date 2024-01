Auf der ISE 2024 zeigt der Value-Added-Distributor Concept International einige Premierenprodukte – unter anderem den Industrie-PC Giada AE613. In ihm ist ein Intel Core-i der 13. Generation Raptor Lake verbaut. In puncto Temperaturschwankungen hält der AE613 Bereiche von minus 20 bis plus 60 Grad Celsius aus; dadurch lässt er sich beispielsweise gut für Outdoor-Stelen oder Kiosk-Automaten einsetzen. Ein SIM-Karten-Slot erlaubt es Anwendern, eine LTE-Karte intern zu verbauen. Zudem ermöglicht die optionale Intel-V-Pro-Technologie eine Remote Control auf Bios-Ebene – speziell für schwer zu erreichende oder verbaute Player ein Vorteil. Der PC kann selbstständig Analysen starten, Fehler identifizieren und diese reporten.

Bei der i3-Konfiguration überzeugt laut Concept die Intel-UHD-Grafik bei der Darstellung von hochauflösenden Video-Installationen. Digital-Signage-Kunden freuen sich über eine gleichzeitig flimmerfreie Bildwiederholungsrate von 60 Hz. Bei der i5- beziehungsweise der i7-Konfiguration des AE613 übernimmt die Grafikarbeit die neuere Intel-Iris-Xe-GPU, welche 4K-Inhalte auf drei Displays gleichzeitig unterstützt. „Wichtig für die meisten Kunden sind Stabilität, Verfügbarkeit, ein guter Preis und 24/7-Durchhaltevermögen“, erläutert Mike Finckh, Geschäftsführer von Concept. „Beim Kauf entscheidet neben dem Einsatzszenario vor allem das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis.“

LED der Rubin-Serie

Concept zeigt zusätzlich in Barcelona die neuen LED-Wände aus der Rubin-Serie der Eigenmarke FutureLED. Preislich wird nach Angaben von Concept für die Displays die Hälfte einer vergleichbaren LED-Wand aufgerufen. Zusätzlich ist durch Flip-Chip- und Common-Cathode-Technologie ein deutlich reduzierter Stromverbrauch und damit weniger Wärmeentwicklung zu verzeichnen. Energieeinsparungen von bis zu 40 Prozent seien realistisch.

Die Rubin-Serie soll zudem ein besonders breites Publikum ansprechen: vom Systemintegrator über den Ladenbauer bis zum Heimkinofan. Besonders hervorzuheben ist das Brandschutzzertifikat nach Klasse B-s1, d0. Das ermöglicht den Einsatz beispielsweise in Flughäfen, Bildungseinrichtungen und sonstigen öffentlichen Gebäuden. Concept bietet drei bis fünf Jahre Garantie, Service mit chargenkonformen LED-Modulen sowie mitgelieferte, passende Wandhalterungen.

Für verschiedene Anforderungen gibt es sieben verschiedene LED-Serien: von Outdoor-Modellen, über 16:9- und 1:1-Formaten, High-Brightness-Ausführungen bis zu Rental-Versionen für das Vermietgeschäft. Allen Serien gemein ist der schnelle Aufbau mit kabellosen Snap-in-Paneelen. „Beeindruckend sind die biegsamen Flex-Fliesen für Freiformen und die besonders ‚grüne‘ Eco-Serie, mit 28 Millmetern die dünnste LED-Kachel“, ergänzt Mike Finckh.

Rubin-LED mit RGBG Die Besonderheit der Rubin-Reihe: Herkömmlichen LED-Panels wird immer ein quadratisches Pixel zugrunde gelegt, sonst gäbe es Verzerrungen. Allerdings gibt es nur drei Farbkanäle: Rot, Grün, Blau. Egal wie man die Dioden nun verbaut, es gibt immer Schattenbereiche, was für den Bildaufbau verlorene Flächen bedeutet. In der Rubin-Serie werden vier Kanäle verbaut: RGBG – die Grundfarbe Grün, besonders günstig in der Herstellung, gibt es zweimal. Dieser „Doppelkanal“ leuchtet jeweils nur halb so hell, damit passt die Gesamtkomposition wieder – so werden Schattenbereiche vermieden. Neben einer höheren Brillanz und einer verbesserten Energiebilanz führt die Technologie zu besseren Kontrasten und einem satteren Schwarz.

Zusätzlich stellt Concept International die erst kürzlich angekündigten E-Paper der Marke Qbic vor, die unter anderem im Raummanagement zum Einsatz kommen sollen.

Concept International stellt auf der ISE 2024 in Halle 6, Stand H660, aus.

