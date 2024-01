Humly stellt auf der ISE 2024 neue Funktionen für sein Humly Booking Device vor – einer Hardware-Buchungslösung, die auf der vergangenen ISE Premiere feierte und auch auf der Infocomm 2023 gezeigt wurde.

In Barcelona wird Humly neue Datenerfassungs- und Analysefunktionen für das Control Panel des Mini-Displays vorstellen: Das neue Zubehör umfasst einen Ethernet-Anschluss für die POE-Stromversorgung und einen separaten Kabelanschluss für die Steuerung der Tischpositionen, wobei diese Funktionen einzeln oder zusammen aktiviert werden können. Das Zubehör ist so klein, dass es in Wänden oder unter Schreibtischen montiert werden kann, um eine saubere Installation zu ermöglichen.

Humly wird auch ein zweites externes Zubehörteil einführen, das die Anwesenheit von Personen in einem persönlichen Besprechungsraum im Stil einer Telefonzelle erkennt. Der externe Sensor benachrichtigt sofort das lokale Buchungsgerät, wenn jemand die Kabine betreten hat, das daraufhin in den Modus „gebucht“ schaltet und die Beleuchtung des Touchscreens auf Rot umstellt.

Darüber hinaus können Integratoren und Technikmanager mit Zugang zum Humly Control Panel nun Daten und Statistiken zur Raum- und Tischnutzung sammeln. Karlsson merkt an, dass letzteres noch leistungsfähiger wird, wenn es mit der eingebauten Anwesenheitserkennung des Buchungsgeräts oder dem neuen externen Sensor kombiniert wird.

Humly zeigt sein Booking Device mit den neuen Funktionen in Barcelona auf dem Stand 2W500.

Mit invidis kostenlos zur ISE invidis-Leser kommen gratis auf die ISE 2024. Hierfür einfach den speziellen invidis-ISE-Code ISE2024invidis bei der Anmeldung angeben. Eine genaue Anleitung dafür finden Sie hier.

