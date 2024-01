Im großen invidis-Interview gab sich Chris Riegel, CEO des international agierenden Stratacache, sehr optimistisch, was das Jahr 2024 für das Digital Signage-Unternehmen bringt (lesen Sie das Interview hier).

Etwas vorsichtiger ist die Stimmung, wenn Chris Riegel über sein bisher größtes Wagnis spricht – die Übernahme einer ehemaligen Chipfabrik von Hynix Memory in Oregon im Jahr 2020.

Hynix investierte 1,5 Mrd. US-Dollar in den Bau der Fabrik, schloss das Werk jedoch 2008 im Zuge der Finanzkrise. Stratacache, das sich nie scheut, in günstige Gelegenheiten zu investieren, erwarb das Werk zu einem Schnäppchenpreis von 6,3 Mio. US-Dollar. Seitdem wurden das Dach erneuert und andere Instandhaltungsinvestitionen in Höhe von rund 3 Mio. USD getätigt, wie aus einem Artikel der Zeitung The Oregonian vom November 2023 hervorgeht. Die Produktion wurde jedoch aufgrund von Hindernissen in der Lieferkette, die zu Verzögerungen bei der Lieferung wichtiger Produktionsmaschinen führten, noch nicht aufgenommen.

Produktion für Ende 2024 angepeilt

Erst kürzlich gewährte der Staat Oregon Stratacache 19 Mio. USD an staatlichen Subventionen, um die Produktion am Standort wieder aufzunehmen. Anstelle von Speicherchips plant Chris Riegel die Herstellung von MicroLED für Digital Signage, Automotive und andere Anwendungsfälle. Die laufenden Diskussionen mit den lokalen Steuerbehörden und die ausstehende Lieferung von MicroLED-Fertigungsanlagen verzögern jedoch weiterhin den Start der Produktion. Im Gespräch mit invidis bleibt Chris Riegel zuversichtlich, dass die Produktion Ende 2024 beginnen wird.

Aber höhere Zinsen, neue US-Produktionsstätten für Automobil-Halbleiter und die weltweite Nachfrage nach Halbleiter-Fertigungsanlagen im Allgemeinen wirken sich auch auf die Expansionspläne von Stratacache aus. „Kunden von ASML – dem weltweit führenden Hersteller von Anlagen für die Chipherstellung – müssen mehrere Jahre warten, um Werkzeuge zu erhalten.“ Im Vergleich dazu sind die drei Jahre für Stratacache vernachlässigbar.

Aber Stratacache scheint immer noch sehr optimistisch zu sein, was das Potenzial von MicroLED angeht. Wegen der vielen Anwendungsfälle und des viel geringeren Energieverbrauchs. „MicroLED verbraucht 80 Prozent weniger Energie als herkömmliche Display-Lösungen“, betont Chris Riegel. Der CEO spricht nicht gern über die Themen Nachhaltigkeit und Green Signage, „da das Thema in Nordamerika politisch aufgeladen ist“. Sein Ansatz bei der Überzeugung von Kunden, die sich für nachhaltigere Lösungen entscheiden, ist die Geldeinsparung – der „Green Buck“.

US Chips Act: Milliardenschwere Subventionen für Halbleiter Der US Chips Act ist Teil eines größeren Gesetzes, das bis 2031 Investitionen in Höhe von rund 200 Mrd. USD vorsieht. Der größte Teil davon wird in die Forschung fließen, aber rund 52 Mrd. USD sind für den Bau von US-Halbleiterwerken vorgesehen. Weitere 24 Mrd. USD kommen indirekt durch Steuerermäßigungen für Chiphersteller hinzu. Die größten Nutznießer sind Intel und die beiden größten Chip-Auftragshersteller der Welt, TSMC und Samsung. Alle drei sind dabei, Milliarden von USD in den USA zu investieren. Der Chips Act lockt auch neue Akteure wie Bosch Automotive in die Vereinigten Staaten. Keiner von ihnen plant die Herstellung von MicroLED für die Automobilbranche oder für Digital Signage, aber die Technologien und die Werkzeuge für die Chip-Herstellung verwenden ähnliche Anlagen. Im Vergleich zu den größten Chip-Unternehmen der Welt ist Stratacache nur ein kleiner Fisch.

