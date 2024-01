Stratacache positioniert sich seit langem als Bindeglied zwischen Einzelhandel und Technologie – egal ob Digital Signage, DooH, Retail Media Networks und neuerdings auch Retail Automation. Kein Wunder also, dass die jährliche NRF in New York für Stratacache einen festen Platz in der jährlichen Messeplanung einnimmt. Zusätzlich zu einem großen Stand auf der für saftige Preise berüchtigten NRF organisierte Stratacache auch die NRF Retail Media Network Conference am Tag vor der Messeeröffnung.

Die Konferenz war ein großer Erfolg – volles Haus mit nur Stehplätzen. Die Teams von Stratacache und der DooH-Tochter PRN hatten eine interessante Rednerliste zusammengestellt, darunter Retail-Media-Veteranen von Walmart, Analysten von McKinsey und Praktiker aus Einzelhandel und Agenturen.

Die Ziele von Stratacache-CEO Chris Riegel für die Veranstaltung waren einfach: „Bei der Konferenz ging es nicht um Stratacache, sondern um Bildung und Thought Leadership.“ Denn Retail Media Networks (RMN) befinden sich an der Schnittstelle zwischen Einzelhandel, Media und Digital Signage.

Viele in der AV-Branche haben Schwierigkeiten zu verstehen, wie unterschiedlich das RMN-Geschäft ist. „Strategie und Kundenerlebnis stehen an erster Stelle – die Technologie ist der letzte Teil“, betont Chris Riegel. „Die AV-Welt liebt coole Screens, aber bei Retail Media geht es darum, mit der Kundschaft eine Verbindung aufzubauen und deren Verhalten zu beeinflussen. Retail Media ist unglaublich datenintensiv.“ Nach Einschätzung von Chris Riegel versteht die DooH- und Digital Signage-Branche RMN nicht gut genug. Im Einzelhandel gehen die Interessen der verschiedenen Stakeholder deutlich auseinander. Daher brauchen Einzelhändler externe Beratung. „Scala ist ein Anwalt des Einzelhändlers“, betont Chris Riegel.

Retail Analytics ist wieder da

Stratacache glaubte schon früh an Retail Analytics – die sensorgestützte Datenerfassung am POS. Im Jahr 2018 erwarb Chris Riegel das finnische Unternehmen Walkbase, einen Spezialisten für Einzelhandelsanalysen. Heute ist die Walkbase-Technologie vollständig in die DNA von Stratacache integriert und bildet die Plattform für die gesamte Sensortechnologie des Digital Signage-Konzerns.

Die fehlende Akzeptanz und Verbreitung von Retail Analytics war eine Enttäuschung für die gesamte Branche. Infrastruktur, Hardware und Datenanalyse erwiesen sich für den Einzelhandel als viel zu teuer. Doch der jüngste Erfolg von Retail Media Networks könnte nach Ansicht von Chris Riegel den Durchbruch bringen: „Retail Analytics hat eine neue Rolle: Signale zu erfassen, um die KI zu füttern.“

Im Gegensatz zu DooH als Publikumsmedium ist die Attribution bei RMN entscheidend, Daten sind ein Muss. „Und die Retail Analytics kann die bereits vorhandenen Digital Signage-Rechner nutzen, wodurch kostspieliges Edge Computing entfällt“, betont der CEO. „Überall, wo ein digitales Schild steht, haben Sie auch einen Sensor.“

Zurück an die Milliarden-Grenze

Was die Umsätze betrifft, ist Chris Riegel zuversichtlich, dass Stratacache nach drei verheerenden Pandemiejahren wieder auf dem richtigen Weg ist. Die Erholung dauerte länger als erwartet, insbesondere in Asien, wo die Marktbedingungen weiterhin schwierig sind. Aber wenn sich das Jahr so entwickelt wie derzeit prognostiziert, „sollte der weltweite Umsatz von Stratacache im Jahr 2024 die Schwelle von 1 Mrd. USD erreichen“. Nordamerika – der wichtigste Markt für Stratacache – hat das Niveau vor der Pandemie wieder vollständig erreicht, während Europa mit etwa 90 Prozent noch leicht darunter liegt.

Eine weitere Herausforderung ist die APAC-Region, wo die Umsätze im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie bei 50 Prozent liegen. Australien, Japan und Singapur entwickeln sich gut, aber China ist immer noch eine Herausforderung. Das Hauptgeschäft von Stratacache in China sind nicht lokale Kunden, sondern hauptsächlich westliche Marken, die in China tätig sind.

Derzeit beschäftigt Stratacache 1.100 Mitarbeiter – etwa 10 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. In den nächsten drei Jahren plant Chris Riegel, weitere 1.000 Mitarbeiter einzustellen, wobei das Wachstum hauptsächlich durch die Nachfrage an Retail Media Networks und Retail Automation getrieben wird. Das jüngste Projekt von Stratacache ist Scala Commerce, ein Anbieter von Self-Checkout-Systemen und Kioskterminals unter der Marke Scala für Supermärkte, QSR und das Gastgewerbe. Stratacache expandiert in neue Märkte, indem es Partnerschaften mit Unternehmen wie NCR und Diebold Nixdorf eingeht und mit Unternehmen wie Glory/Acrelec konkurriert.

Große Updates für Scala

Der globale Durchbruch von Stratacache und Chris Riegels strategisches Meisterstück war die Übernahme von Scala. Auch wenn Scala zum Zeitpunkt der Übernahme etwas veraltet war, ist die Marke bis heute die stärkste in der Branche. Für Chris Riegel gibt es keinen Zweifel: „Scala ist die beste Pixel-Engine in der Branche.“ Insgesamt besitzt Stratacache vier CMS-Plattformen: Scala, Activia (AMP) für QSR, X2O Media und RDM.

Laut Chris Riegel sind die Anwendungsfälle in den vertikalen Märkten und die erforderlichen Funktionen zu unterschiedlich, um sie auf einer Plattform zu konsolidieren. „Aber eine Skalierung unter der Haube ist eine Option.“

Dennoch: Scala erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit – bei Neukunden ebenso wie bei langjährigen Integratoren. Laut dem aktuellen invidis Jahrbuch-Ranking bleibt Scala die CMS-Plattform mit der weltweit größten installierten Basis. Für 2024 plant Stratacache „immense Updates für Scala“. In den letzten Jahren wurde Scala für Linux und ARM überarbeitet, um den Windows Tech-Stack zu ergänzen.

Angesprochen auf Samsungs jüngsten VXT-Launch und andere Software-Plattformen, die von Visual-Solutions-Herstellern entwickelt werden, bleibt Chris Riegel zuversichtlich: „Den Display-Herstellern fehlt das richtige Mindset. Die Kunst der Software zu meistern, ist ihnen fremd.“

Von Finanzierung bis Signage-as-a-Service

Stratacache hat die Größe und den Umfang, um End-to-End-Lösungen auch für globale Unternehmens- und Einzelhandelskunden anzubieten. Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen sind besonders für Retail Media Networks relevant. „Wir haben das Geschäftsmodell, RMNs in großem Umfang aufzubauen gemeistert – ohne dass der Einzelhändler dafür Kapital aufwenden muss. Im Namen des Einzelhändlers kümmert sich Stratacache um alles: „Technologie, Software, Installation, Service, Support und bei Bedarf sogar den Medienverkauf über PRN.“

Die von Stratacache angebotenen Full Fincanced Services sind eine sorgenfreie Option für Eigentümer von Retail Media Networks, denen es oft an Know-how und Umfang der Dienstleistungen im Bereich Digital Signage mangelt oder die ihr Kapital für andere Geschäftsprioritäten schonen möchten. Das Angebot kommt Signage-as-a-Service-Konzepten nahe, die oft als die Zukunft für Digital Signage und DooH angesehen werden.

