Es ist derzeit nicht ganz einfach, Alberto Caceres zu erreichen. Das neue Jahr begann genauso ereignisreich, wie 2023 endete: Trisons Management-Team ist äußerst ehrgeizig, globale Ausschreibungen zu gewinnen – und derzeit gibt es einige, an denen gearbeitet wird. Seit Alberto Caceres 2017 die Verantwortung als CEO des damals sehr spanischen Digital Signage-Integrators übernommen hat, haben sich die Umsätze verdreifacht, und die verschlafene galicische Stadt La Coruña ist zum neuen Zuhause eines weiteren globalen Marktführers geworden.

Umsatz überstieg erstmals 100 Millionen Euro

Ganz in der Nähe von Trison befindet sich der Hauptsitz der globalen Modegruppe Inditex. Beide Unternehmen sind nicht zufällig am gleichen Ort angesiedelt – Inditex spielte eine wichtige Rolle als Trisons erster globaler Kunde und als Grundstein für die Positionierung als europäischer Digital Signage-Marktführer. Im Jahr 2023 verzeichnete Trison erstmals Digital Signage-Umsätze von mehr als 100 Millionen Euro und beschäftigt weltweit mehr als 350 Mitarbeiter. In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld konnte Trison den Umsatz um 25 Prozent steigern und Marktanteile gewinnen.

Neue Eigentümer

Das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens überzeugten auch L-Gam, die Finanzinvestoren, die für die Verwaltung des Vermögens des Fürstentums Liechtenstein verantwortlich sind. Sie erwarben im November die Mehrheit der Trison-Aktien vom spanischen Investor Portobello. Damit wurde der Verkaufsprozess erfolgreich abgeschlossen, der aufgrund der Unsicherheiten nach der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine etwas ins Stocken geraten war. Laut einer lokalen Zeitung lag der geforderte Preis zu Beginn des Verkaufsprozesses bei rund 200 Millionen Euro. Was L-Gam tatsächlich zahlte, bleibt wie üblich vertraulich.

Alberto Caceres kommentiert: „Wir sind sehr glücklich, L-Gam als neuen Eigentümer an Bord zu haben. L-Gam verwaltet Fonds mit 1,5 Milliarden Euro und ermöglicht es uns, organisch und durch Akquisitionen zu wachsen. Ihr Engagement ist langfristig, und wir möchten das Unternehmen in eine neue Dimension führen.“ Der erste Fokus für Fusionen und Übernahmen liegt auf Deutschland und den USA.

Der globale Automotive-Spezialist

Obwohl Trison den Aufstieg zum führenden Integrator dem spanischen Fast-Fashion-Riesen Inditex verdankt, dominieren heute internationale Automobilunternehmen und Luxusgüterhersteller seine Kundenliste. „Wir sind der weltweit führende Digital Signage-Integrator für die Automobilindustrie.“ Die Nachfrage von Automobilherstellern trieb insbesondere das Umsatzwachstum von rund 25 Prozent im Jahr 2023 an. „Wir installieren und unterstützen Automobilprojekte in 110 Ländern. Und erstmals im Jahr 2023 haben wir Projekte für einige asiatische und nordamerikanische Hersteller durchgeführt.“ Wenn alles nach Plan verläuft, erwartet Alberto Caceres für 2024 ein weiteres Wachstum von 20 bis 25 Prozent.

Was als „One-Trick-Pony“ begann, ist zu einem globalen Geschäft geworden. „Wir generieren 60 Prozent unserer Umsätze mit globalen Projekten, etwa 30 Prozent in Europa und weniger als 10 Prozent in Spanien“, erklärt Alberto Caceres stolz.

Middle East Trisons globale Präsenz wurde im letzten Herbst deutlich, als Trison-CSO Ignacio Alonso die invidis Executive Tour in Saudi-Arabien begleitete. Wir besuchten den Autohändler eines der bekanntesten Luxusautohersteller, für den Trison weltweit Luxusautoausstellungsräume baut. Trison ist in Dubai mit seinem eigenen Vertriebs- und Projektteam vertreten, das Kunden in Saudi-Arabien, den Emiraten und benachbarten Märkten betreut. Im Gegensatz zur Vergangenheit gewinnt Trison zunehmend größere lokale Projekte. Ohne eigene Präsenz und lokales kulturelles Know-how bleibt der Mittlere Osten für die meisten Anbieter verschlossen.

Zusätzliches Wachstum durch Spezialisierung auf vertikale Märkte

Die im vergangene Jahr gestartete Tochter Trison Sports – ein Digital Signage-Spezialist für Sportstadien – erregte viel Aufmerksamkeit auf dem Markt. Trison identifizierte einen neuen vertikalen Markt, stellte erfahrene Digital Signage-Stadionexperten aus Deutschland und Großbritannien ein und startete eine neue Geschäftseinheit.

Das Flaggschiff und größte Projekt der neuen Trison-Einheit ist das Bernabeu-Stadion in Madrid. Das Heimstadion von Real Madrid wurde während laufendem Spielbetrieb grundlegend umgebaut. Die Bauarbeiten wurden vor wenigen Wochen Ende 2023 abgeschlossen. „Es wird zu einem Symbol für den europäischen Fußball. Von der digitalen Fassade bis zum Megastore sind wir sehr stolz auf dieses Projekt.“ Andere Stadionprojekte werden bereits umgesetzt – Alberto Caceres möchte derzeit nicht zu viele Details verraten. Nur so viel: „Wir sind in ganz Europa aktiv.“

Die zweite Trison-Einheit, die 2023 gestartet wurde, ist Trison Games. Mit mehr als 20 Trison-Experten von Trison UK entwickelt sie Apps und Spiele für Omnichannel-Erlebnisse. „Unsere Kunden sind Stadionbetreiber und Einkaufszentren sowie Vergnügungsparks. Es geht um Gamifizierung im öffentlichen Raum, um Wartezeiten aufregender zu gestalten und emotionale Bindungen zu Marken und Zielen zu schaffen.“

Trison USP – Softwareagnostisch

Trison folgt einer Multi-Lieferanten-Strategie, die sich deutlich von den meisten anderen größeren Integratoren unterscheidet. „Wir bleiben flexibel und können uns an die Anforderungen der Kunden anpassen, indem wir die am besten geeignete Plattform aus einer Handvoll Anbieter auswählen.“ Derzeit arbeitet Trison mit Grassfish, Navori und Deneva zusammen.

QSR-Projekte sind eine Ausnahme – Trison arbeitet hier mit der hauseigenen Plattform Signage Ninja. Ursprünglich von Peter Critchley und dem Beaver-Team (heute Trison UK) entwickelt, ist das Signage Ninja Front-End zur ersten Wahl für Speisekarten und Co. geworden.

Sehr positive Aussichten für 2024

Für das neue Jahr erwartet Alberto Caceres, dass Trison in ähnlichem Maße wächst. „Aber wenn wir ein großes globales Projekt gewinnen, könnte der Umsatz sogar noch schneller wachsen.“ Angesichts der derzeitigen Aktivitäten wird das Trison-Management-Team noch einige Zeit schwer erreichbar sein.

Anzeige