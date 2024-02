Stüber Systems präsentiert auf der Bildungsmesse Didacta, die vom 20. bis zum 24. Februar 2024 in Köln stattfindet, unter anderem zwei Neuheiten: Cast Go und Confire Cloud.

In der Deutschland-Premiere zeigt das Unternehmen Cast Go, das kabelloses Präsentieren von Inhalten über ein Gerät auf einem großen Screen oder einem Projektor möglich macht. Dabei ist Cast Go der Nachfolger des Quattropod Lite und somit das neue Einstiegsprodukt in die Quattropod-Serie.

Cast Go wartet mit einigen Weiterentwicklungen auf, zum Beispiel einem neuen Formfaktor und einer Splitscreen-Option. Zudem kann nun der Sende über HDMI und USB-C angeschlossen werden. Unterstützt werden die Standardprotokolle Apple Airplay, Miracast und Google Cast.

Zudem demonstriert Stüber auf der Messe als Weltpremiere eine Vorabversion von Confire Cloud, eine neue cloudbasierte zentrale Verwaltungssoftware für Geräte der EZcast Pro-II-Serie und der Quattropod-Serie. Damit können diese kabellosen Präsentationslösungen jetzt insbesondere für Systemadministratoren, Systemintegratoren und Schulträger komfortabler verwaltet werden. Stüber Systems will die Software in der nächsten Zeit auf den Markt bringen.