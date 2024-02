Fotokatalyse – eine durch Licht ausgelöste chemische Reaktion – ist nicht neu und wird seit Jahren auf LKW-Planen oder Ikea-Gardinen zur Reinigung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) wie Stickstoffoxiden (NOx) oder Schwefeloxiden (SOx) eingesetzt. Eines der Hauptanwendungsgebiete sind Rückspiegel für Kraftfahrzeuge.

Im öffentlichen Raum kommen die speziellen, luftreinigenden Oberflächen zum Beispiel an stark befahrenen Straßen als fotokatalytisch aktive Pflastersteine, Dachziegel, Farben und Putze zum Einsatz. Der Reinigungseffekt ist messbar, aber limitiert auf wenige Schadstoffe.

Aufwendigere DooH-Stelen mit aktiver Reinigung – wie sie von Ströer zusammen mit Mann + Hummel entwickelt wurden oder auch die aktiv-belüfteten Moos-Stelen von Green City Solutions – reinigen eine breite Palette an Schadstoffen sowie insbesondere Feinstaub und kühlen im Sommer mit Moos sogar auch noch die Umgebungsluft spürbar ab.

Reinigung der Umgebungsluft ist mehr als nur VOCs

375LED vergleicht die NOx-Reinigungskraft einer Stele mit der von sechs ausgewachsenen Bäumen. In bester Marketingmanier wird die Reinigungskraft der LED-Stelen groß angepriesen: „Nach Angaben der Fraunhofer(-Universität) sind sie nach ISO 22197 zur NOx-Minderung zertifiziert, und die Installation von nur 100 Quadratmetern unserer Siebtechnologie hat den gleichen Effekt wie das Pflanzen von 150 Bäumen!“

Die Reinigungskraft via Fotokatalyse für bestimmte flüchtige Stoffe ist bei ausreichend Sonnenschein wie in Spanien unbestritten, doch in der DACH-Region fehlt nicht nur ausreichend Sonnenlicht, sondern die Reinigung von Feinstaub und die Kühlung der Stadtluft hat eine größere Bedeutung. Insbesondere Ströer setzt dabei auf DooH integriert in große Mooswände.

Was Fotokatalyse ist Fotokatalytische Selbstreinigung bezeichnet eine Eigenschaft von Oberflächen, die mit Fotokatalysatoren, zum Beispiel Nanopartikeln aus Titandioxid (TIO2), beschichtet wurden. Durch Bestrahlung mit Sonnenlicht werden organische Materialien auf der Oberfläche zersetzt. Die Oberflächen bleiben sauber und wirken antimikrobiell.

