Centric Software stellt auf der Eurocis in Düsseldorf, die vom 27. bis 29. Februar 2024 stattfindet, sein Produktportfolio vor. Im Fokus steht dabei unter anderem der Ausbau von Dynamic Pricing nach dem Erwerb des KI-Spezialisten Aifora aus Düsseldorf. In diesem Zuge soll eine End-zu-End-Handelslösung für Planung, Design, Entwicklung, Beschaffung, Einkauf, Herstellung, Preisgestaltung, Allokation, Verkauf und Produktnachschub vorgestellt werden – mitsamt erweiterten KI-Funktionen.

Zusätzlich zum Messestand haben registrierte Besucher die Möglichkeit, am 28. Februar zwischen 12 und 14 Uhr an einem Networking Lunch und Workshop teilzunehmen – in Raum 201, Eingang Nord. Der Titel der Präsentation lautet: Hier zeigt unter anderem Oliver Hein, COO von S.Oliver, wie die Integration von Product Lifecycle Management und 3D-Technologien bei S.Oliver umgesetzt wurde, um einen nahtlosen Design-, Produktions- und Distributionsprozess zu gewährleisten.

Centric Software ist ein Tochterunternehmen des französischen Technologie-Unternehmen Dassault Systèmes. Um alles abzubilden, umfasst die Centric-Software mehrere Module, darunter Inventory, Lifecycle Management, Software und einem Modul für Visual Boards. Alle Lösungen können einzeln oder gemeinsam als Teil einer durchgängigen Anwendererfahrung genutzt werden

Der Centric-Auftritt findet sich in Halle 10, Stand E44.

