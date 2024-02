Vom 27. bis 29. Februar 2024 wird in Düssseldorf die Retail-Tech-Branche zur diesjährigen Eurocis zusammenkommen. Mehr als 440 Unternehmen aus rund 40 Ländern werden auf circa 14.400 Quadratmetern Nettofläche ihre Lösungen und Produkte zeigen – damit ist es laut den Veranstaltern die an Fläche bisher größte Eurocis.

Die Covid-19-Pandemie löste einen Digitalisierungsschub im Handel aus, der viele Bereiche wie zum Beispiel Omnichannel, Check-out, Payment und Logistik betraf. Nun gibt es neue Entwicklungen wie KI, welche den Einsatz von Technologie noch mehr ins Blickfeld rücken. Als „Pain Points“ der Branche gelten unter anderem Inflation und hohe Energiekosten, Personalmangel sowie zunehmende Cyberattacken.

Sechs Kernthemen für Retail-Tech

Für die diesjährige Fachmesse definierten die Veranstalter folgende Kernthemen:

Customer Centricity: Viele Handelsunternehmen suchen einen immer engeren direkten Kontakt zu Endverbrauchenden, um diesen personalisierte und individualisierte digitale Kundenservices zu bieten – unter anderem über das Smartphone.

KI & Machine Learning: Vor allem im Bereich Datenanalyse spielt KI bereits jetzt eine große Rolle und unterstützt die Händler bei Verkaufsprognosen, Sortimentsmanagement und Preisgestaltung. Künftig werden Händler noch stärker auf KI-basierte Anwendungen setzen, bei denen dann auch Technologien wie Bilderkennung und Sensorik zum Einsatz kommen.

Payment: Die Pandemie hat das Zahlungsverhalten der Verbraucher nachhaltig verändert und für einen Boom bei kontaktlosen Bezahlverfahren gesorgt. In den kommenden Jahren werden sich die Touchpoints, an denen die Kundschaft im stationären Handel bezahlt, weiter vom klassischen Kassenumfeld entfernen.

Connected Retail: Die Verschmelzung von On- und Offlinehandel, oft auch als Omnichannel oder Connected Retail bezeichnet, boomt. Click-&-Collect-Services sind für viele Verbraucher zur Normalität geworden. In Zukunft wird es für jeden Händler mehr als je zuvor unerlässlich sein, digitale und stationäre Verkaufskanäle nahtlos miteinander zu verbinden.

Seamless Store: Seit dem Launch von Amazon Go haben sich vielfältige automatisierte Store-Konzepte entwickelt, bei denen der stationäre Einkaufsvorgang weitestgehend digitalisiert abläuft. Vor allem Food- und Convenience-Retailer werden auch in den kommenden Jahren verstärkt in die Weiterentwicklung solcher „kassenloser“ Formate investieren. Dabei wird es zu unterschiedlichen Ausprägungen kommen, von Scan & Go und Tap & Go bis hin zum Einsatz von Sensorik und Bilderkennung.

Smart Energy Management: Für Einzelhändler wird intelligentes Energiemanagement immer wichtiger, besonders im Hinblick auf steigende Energiekosten. Dafür bedarf es jedoch einer ausgearbeiteten Strategie und entsprechenden Tools, mit denen man den Energieverbrauch überwachen kann.

Informationen zu diesen Schwerpunkten finden sich auch bei den Eurocis Specials: Die drei auf Technology, Connected Retail und Start-ups spezialisierten Bühnen liefern Insights für das eigene Business. Die vierte Ausgabe des Start-Up Hubs bietet zudem wieder die Gelegenheit, mit vielversprechenden Newcomern Business-Kontakte aufzubauen. Zwei Preisverleihungen durch das EHI – die Retail Technology Awards Europe und der Wissenschaftspreis – prämieren besonders gelungene Ansätze. Im Rahmen von Guided Innovation Tours können Besuchende zudem wieder High Potentials und Innovationen kennenlernen. Auf der Website der Eurocis ist das Programm noch einmal übersichtlich dargestellt.

Die Eurocis 2024 ist für Fachbesucher von Dienstag 27. Februar bis Donnerstag 29. Februar 2024 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Messetickets gibt es nur online. Die Tageskarte kostet 28 Euro, die 2-Tageskarte 39 Euro und die Dauerkarte 50 Euro.

Aussteller der Eurocis

Unter den Ausstellern der Eurocis sind einige Branchenbekannte. Denn seit einigen Jahren wird Digital Signage immer mehr in das Retailtech-System mit eingebunden. Präsenz zeigen unter anderem Bütema, Scala, Accenta, E-Kiosk, Umdasch, Samsung, Concept International, Pyramid, Elo, Online Software und Xovis.