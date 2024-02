Der US-Retail-Tech-Anbieter Zebra Technologies präsentiert auf der Eurocis in Düsseldorf sein „Modern Store Framework“. Das Framework sieht vor, mit digitalen Lösungen aktuelle Retail-Herausforderungen wie Inflation, Diebstahl oder Lieferkettenstörungen anzugehen. Konkret führt Zebra folgende Hardware- und Software-Lösungen vor: die Zebra Workcloud, den Handgelenk-Touch-Computer WS50 Powered by Workcloud, den PS30 Personal Shopper, den Multi-Ebenen-Scanner der Serie MP72 und Back-of-Store-Lösungen.

Globus Baumärkte am Zebra-Stand

Am Stand von Zebra werden unter anderem Globus Baumärkte vertreten sein und ihren Anwendungsfall für die Workcloud-Communication-Lösung vorstellen. Diese umfasst BPS-basierte Sprachanrufe, mobile TC52-Computer und ET40-Tablet-Computer. Globus nutzt die Lösungen, um die Arbeitsabläufe und das Kundenerlebnis in den Filialen zu verbessern.

Die Workcloud besteht aus einer Reihe von Softwareanwendungen: Die Zebra Workforce Optimisation-Suite soll Aufgabenmanagement, Zeitplanung und Zeiterfassung digitalisieren. In der Zebra Workcloud Inventory Optimization-Suite sollen Retailer genaue Bestandszählungen durchführen und mit Hilfe von KI-Analysen Umsatz- und Bestandsanomalien rechtzeitig erkennen. Retailer wie BP Aral, M-Preis, Bonita, Office Depot und Bimbo Bakeries gehören zu den Usern der Workcloud-Software.

Der neue WS50 Powered by Workcloud soll der branchenweit erste tragbare Android-Touch-Computer für Handgelenk und Clip sein. Er verfügt über Voice AI Assistant, Workcloud Communication und Workcloud Task Manager. Damit sollen Retailer ihre Mitarbeiter im Store besser vernetzen. Für den WS50 wird auch der Zebra Device Tracker angeboten, um die Geräte ein- oder ausgeschaltet zu orten.

Digitale Lösungen für eigenständiges Einkaufen

Mit dem neuen PS30 Personal Shopper können Kunden per Tap-to-Pay ihren Einkauf direkt aus dem Einkaufswagen heraus abschließen. Er ist mit Zebra-Geräte, die mit Apple VAS und Google Smart Tap kompatibel. Dank der erweiterten Sensordaten können Retaler ihren Kunden personalisierte Angebote unterbreiten. Mit dem Personal Shopper erhalten sie zudem Einblicke in das Kundenverhalten.

Der Multi-Ebenen-Scanner der Serie MP72 verfügt laut Zebra über eine bildverarbeitungsbasierte Software und eine verbesserte Farbkamera, die die Ware beim Scannen erkennt. Mit dem neuen MP72 sollen Kunden eigenständig durch den Laden navigieren. Gleichzeitig soll das Gerät das Betrugs- und Schwundrisiko senken.

Zuletzt zeigt Zebra Lösungen für Back-of-Store-Abläufe, darunter intelligente Schränke, trägerbandlose Drucker für einen nachhaltigeren Etikettendruck und Packtischlösungen mit den stationären industriellen Scansystemen von Zebra.

Workshop „AI on Retail’s Frontline“

Mark Thomson, Retail Strategy Director bei Zebra Technologies, wird auf der Eurocis einen Workshop zum Thema AI im Einzelhandel halten. Zebra hatte in einer Global Shopper Study 2023 die Rolle von AI im Retail einschätzen: 85 Prozent der Entscheider im Retail glauben, dass AI die Abläufe in der Branche verbessern wird. Zugleich erwarten 69 Prozent der Kunden, dass AI ihr Einkaufserlebnis verbessern wird. Das Thema beleuchtet Mark Thomson am Dienstag, dem 27. Februar, um 15.20 Uhr auf der Retail Technology Stage in Halle 10.

Den Lösungen von Zebra Technologies können Besucher am Stand 10A42 sehen. Die Eurocis findet vom 27. bis 29. Februar 2024 in Düsseldorf statt.

