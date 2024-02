Der chinesische Hersteller Hanshow zeigt auf der Eurocis vom 27. bis 29. Februar 2024 seine neue ESL-Serie Polaris Pro. Laut dem Unternehmen sollen sie wenig Energie verbrauchen, da das Design des SIP-Chips die Anzahl elektronischer Komponenten verringert. Das offene Gehäuse ermöglicht es Mitarbeitern, die Batterien, die eine Laufzeit von bis zu einem Jahrzehnt haben sollen, selbst auszutauschen.

Die Polaris-Pro-Etiketten eignen sich für Regale im Lebensmitteleinzelhandel, in Drogeriemärkten, in Baumärkten und anderen Branchensegmenten. Die Auswahl an Formaten reicht von 1,6 Zoll bis 13,3 Zoll Durchmesser. Dabei setzt Hanshow auf die Technologie von E-Ink und kann somit auch mit den Polaris Pro auch farbige Anzeigen realisieren.

Die Steuerung der Regaletiketten der Polaris Pro erfolgt über die cloudbasierte All-Star-Plattform. Mehrere tausend Geräte können damit gleichzeitig über einen ESL-Controller vernetzt werden. Anwendungen wie Temperaturbeobachtung und Dynamic Pricing können ebenfalls mit einer Anbindung an die All-Star-Plattform realisiert werden.

Zudem zeigt Hanshow in Europa zum ersten Mal den Inventur-Roboter S-Patrol, der bei Regalen im Vorbeigehen automatisch den Out-of-stock-Status erfasst und analysiert. Dabei erkennt er mithilfe von KI sowohl Produkte als auch die Daten der Hanshow-LEDs.

Hanshow stellt auf der Eurocis 2024 in Halle 9, Stand F39 aus.

Anzeige