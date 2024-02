Sensormatic Solutions, ein Unternehmen von Johnson Controls, präsentiert auf der Eurocis 2024 seine neuesten Retail-Tech-Lösungen: die cloud-basierte SaaS-Anwendung Shrink Analyzer und Store Guest Behaviors powered by Computer Vision Analytics (CVA).

Shrink Analyzer ist ein Software-Tool zur Reduktion des Warenschwunds im Einzelhandel. Die Plattform nutzt RFID-Sensordaten sowie cloud-basierte Analysen und Daten des elektronischen Produktcodes (EPC), um den tatsächlichen Warenschwund zu ermitteln. Dabei ist auf dem Dashboard auch die finanzielle Auswirkung des Schwunds zu sehen.

Store Guest Behaviors ist eine KI-Anwendung, durch die Retailer das Einkaufsverhalten ihrer Kunden besser verstehen sollen. Sie greift auf verschiedene Datenströme wie Verweildauer und Bewegungsanalysen zurück, um Kundenwege zum Kauf aufzuzeigen und ermöglicht die Entwicklung von Layouts und Bestands-Managements-Praktiken.

Des Weiteren misst Store Guest Behaviors das Besucherverhalten anhand von Stimmung, demografischen Daten und anderen relevanten Informationen. Die aufbereiteten Daten sollen Retailern helfen, ihr Warenangebot zu optimieren und Digital Signage-Displays effektiv zu platzieren. Durch eine Edge-Appliance sollen Retailer ihre vorhandene Videoinfrastruktur in die Anwendung einbinden können. Sensormatic Solutions wird die Lösung zusammen mit Intel und Lenovo kontinuierlich weiterentwickeln.

Sensormatic Solutions wird auf der Eurocis am Stand A42 in Halle 9 ausstellen. Auch Tony D’Onofrio, Präsident von Sensormatic Solutions, wird vor Ort sein. Die Eurocis findet vom 27. bis 29. Februar in Düsseldorf statt.

