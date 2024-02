Wie viele Large Format Displays wurden 2023 verkauft? Wie stark ist der LED-Markt gewachsen? Was war am M&A-Markt los? – Das sind die großen Fragen, die invidis in der jährlichen Keynote auf dem Digital Signage Summit während der ISE beantwortet.

Auf Basis eigener Analysen und Marktdaten von Futuresource geben Stefan Schieker und Florian Rotberg einen Ausblick auf das kommende Digital Signage-Jahr. Außerdem erklären sie den Marktteilnehmern, welche Trends 2024 auf sie warten und ordnen diese nach ihrer Relevanz ein.

Die Key-Takeaways der 2024-Keynote unter dem Motto „Beyond Pixels“ haben wir bereits in diesem Artikel zusammengefasst. Jetzt ist die Keynote in der vollen Version verfügbar:

