Shoppingcenter mit hohem Experience-Faktor sind in Europa eine Rarität. Während man im Nahen Osten fast standardmäßig Malls mit großen LED-Installationen baut, sind es hier Einzelprojekte. Immer mal wieder nimmt aber ein Investor hohe Summen in die Hand, um alte Kaufhäuser zu renovieren – so geschehen auch mit The Printworks in Manchester, das man mit einer 1.000-Quadratmeter-LED-Decke pimpte. Eine ähnliche Installation gibt es jetzt im ältesten Einkaufszentrum Barcelonas, das L’illa Diagonal.

Mit einem 1.100 Quadratmeter großen Screen verwandelte sich die Decke des Centers in eine digitale Leinwand. Diese Leinwand setzt sich aus rund 200.000 einzelnen RGBW-LEDs zusammen. Genau wie der Skylights-Screen im Printworks soll die Fläche eine Mischung aus atmosphärischen Inhalten und DooH-Werbung zeigen. Diese Riesenfläche programmierte Protopixel, die Integration lag bei Lumalia Studio.

Die LED-Decke ist aber nur ein Teil der digitalen Erneuerung: An den Seiten wird der Korridor von zwei weiteren LED-Screens eingerahmt – einer mit 17, der andere mit 10 Quadratmetern. Ein dritter soll in den kommenden Wochen dazukommen. Die drei LED-Flächen haben eine Helligkeit von 3.000 Nits und einen Pixelpitch von 1,9 Millimetern. Abrunden soll das ganze ein LED-Säulen-Konzept: Fünf Säulen, bekleidet von LED-Panels mit 1,9 Millimetern Pixelpitch und 2.500 Nits Helligkeit.

Alle Screens im L’illa Diagonal werden von Iwall in Shop vermarktet, der mehrere Tausend Screens in Malls im spanischsprachigen Raum betreibt. Für die Integration arbeitete Iwall mit der LED Dream Group zusammen.

Das digitale Upgrade ist Teil einer 35-Millionen-Euro-Renovierung, für die das in Barcelona ansässige Architekturbüro Batlleiroig zuständig ist. L’illa Diagonal hat eine Verkaufsfläche von 35.000 Quadratmetern mit 170 Stores. Zum Komplex gehören außerdem zwei Vier-Sterne-Hotels, Büros, zwei Schulen, ein Sportzentrum, ein Nachtclub, eine Konzerthalle, ein Kongresszentrum und ein öffentlicher Park. Ende 2024 soll die Renovierung abgeschlossen sein.

