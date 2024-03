Die Infocomm findet dieses Jahr wieder in Las Vegas statt. Als größte AV-Messe in Nordamerika kann es daher keine Show ohne den AV-Schlager des Jahres geben: The Sphere. Avixa – der Veranstalter der Messe – hostet im Rahmen der Messe „An Evening at Sphere“. Der Abend wird mit einer immersiven Show im Atrium beginnen und dann in eine Vorführung des Films „Postcards from Earth“ in der Haupthalle übergehen. Der Film wurde von Darren Aronofsky eigens für die multisensorische Location gedreht.

Der Ablauf des Abends wird folgendermaßen aussehen:

18:00 Uhr: Öffnung der Türen für An Evening at Sphere

18:00 bis 20:00 Uhr: Empfang und interaktive Erlebnisse im Atrium

20:00 Uhr: Darren Aronofskys „Postcard from Earth“

21:00 Uhr: Abreise aus der Sphäre

„Sphere ist der perfekte Rahmen, um AV-Profis aus der ganzen Welt zum Auftakt der Infocomm 2024 zu begrüßen. Dieser Abend wird die Teilnehmer für die Fachmesse begeistern und von der Magie der AV-Profis inspirieren“, sagt Rochelle Richardson, CEM, Senior Vice President Expositions and Events, Avixa.

„Das Team von AVI Systems ist begeistert, gemeinsam mit der Infocomm die Messe im Sphere zu eröffnen und dieses exklusive Erlebnis mit Hunderten unserer Kunden im Sphere zu teilen“, sagte Jeff Stoebner, CEO von AVI Systems, dem Hauptsponsor des Events.

Alle Infocomm-Teilnehmer können sich Tickets für den Abend über die Messeanmeldung unter www.infocommshow.org sichern. Infocomm-Aussteller können verfügbare Suiten erwerben und mehr darüber erfahren, indem sie sich an exhibitsales@avixa.org wenden. Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 11. Juni, statt.