In kleinen Wellen schwappt die Faszination um den Super Bowl nach Deutschland. Fernsehsender und Streamingdienste haben mittlerweile ihre eigenen Übertragungen. Der Sport-Streamingservice DAZN mietete sich für seine Übertragung dieses Jahr aus einem Virtual-Reality-Studio in der Nähe von München: das Illusioneer Studio in Ismaning. Dasselbe Studio und sein Gründer Daniel Silber waren 2021 auch Gastgeber der ersten und einzigen „ISE Digital“, welche die Pandemiemesse im Livestream übertrug.

Die Super-Bowl-Übertragung schmückte DAZN mit Augmented-Reality-Elementen wie Hologramm-Effekten aus und ließ die Kamera durch überlebensgroße Football-Helme fliegen. Als Moderator vor Ort führe Daniel Herzog und mehrere Kommentatoren durch die Sendung. Immer wieder schaltete man live zum Reporter Christoph Stadler nach Las Vegas und zum Star-Gast Fredi Bobic nach Berling.

Für die Übertragung liefen alle Signale aus Las Vegas über das Sendezentrum von Plazamedia. Von dort sendete man sie an das Illusioneer Studio und den DAZN Production Room. Das Illusioneer Studio selbst ist gerade mal 72 Quadratmeter groß. Seit kurzem Teil gehört es der Plazamedia Group, die bereits das ehemalige WM-Studio in Ismaning in eine XR-Bühne verwandelt, die jetzt Brix/Work-Studio heißt.