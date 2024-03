Nordamerika und der Nahe Osten sind für Digital Signage-Anbieter enorm interessante Geschäftsregionen – aus zwei komplett unterschiedlichen Gründen: Nordamerika bietet aufgrund seiner Größe großes Potenzial für Skalierung, vor allem für Softwarefirmen. Der Nahe Osten hingegen ist im Moment der weltweit am schnellsten wachsende Digital Signage-Markt.

Wir holten auf dem Digital Signage Summit ISE 2024 zwei regionale Experten an Board: Dave Haynes, Herausgeber des kanadischen Branchen-Medium Sixteen-Nine, und Nita Odedra, Director Strategy beim Integrator Blue Rhine Industries aus Dubai. Sie erläutern im invidis Annual Outlook, wie sich die beiden Märkte derzeit entwickeln.

Die Key Takeaways der Diskussion sind:

Die Nachfrage nach Digital Signage in Nordamerika ist stabil . Die meisten Anbieter zeigen sich zufrieden mit den Geschäften in 2023. Mit neuen Entwicklungen wie AI und Plattform-Ökosysteme ringen einige etablierte Player aber etwas.

. Die meisten Anbieter zeigen sich zufrieden mit den Geschäften in 2023. Mit neuen Entwicklungen wie AI und Plattform-Ökosysteme ringen einige etablierte Player aber etwas. Die Nachfrage im Nahen Osten wächst gerade exponentiell. Allen voran stehen Ägypten und Saudi Arabien, wo viele westliche Entertainment-Konzepte wie Kinos erst in den letzten Jahren eingeführt wurden. Im Moment gibt es einen wahnsinnigen Hunger nach großen Wow-Installationen mit immersivem Content. Aber auch größere Rollouts finden statt.

Außerdem diskutieren die Experten über: Welche neuen Technologien haben das meiste Potenzial in Nordamerika und dem Nahen Osten? Wie verändert sich das Käuferprofil in Nordamerika? Was funktionieren Digital Signage-Aufträge in Nahen Osten?

Hier der Jahresausblick in voller Läge:

