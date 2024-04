Der international tätige Retail-Spezialist Outform hat für Pantalones Organic Tequila, die Tequila-Marke des Schauspielers Matthew McConaughey, ein Retail-Display mit einem umführenden LED-Screen entwickelt. „Das rustikale Design und die auffälligen LED-Bildschirme bringen den spielerischen Geist der Marke zum Ausdruck und laden die Kunden zum Entdecken ein“, beschreibt Outform die Mischung aus Digital Signage und klassischem POP-Display.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren

invidis-Content-Partner Dave Haynes kommentierte „Ich habe schon Merchandising-Tische in großen Geschäften wie Best Buy und sogar Costco gesehen, die sozusagen unter der Theke LED-Displays haben, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und Produkte zu vermarkten – aber ein weiteres Zeichen dafür, dass sich dieses Material durchsetzt, ist, dass es jetzt für temporäre POP-Displays auf Paletten verwendet wird, die in den stark frequentierten Bereichen großer Geschäfte aufgestellt werden.“

Outform realisiert regelmäßig digitalisierte Lösungen für Retail-Marken weltweit. Auf der Euroshop 2023 präsentierte das Unternehmen das Digital Mannequin – ein Display mit 3D-Effekt, wie es unter anderem Proto schon seit längerer Zeit anbietet.

Anzeige