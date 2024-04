Mit Wirkung zum 5. April 2024 hat die Mediaplus Group 100 Prozent der Laya Group übernommen. Laut dem Unternehmen ist Laya mit dem Management von mehr als 22 Millionen Kundendaten und 72 Millionen Transaktionen pro Monat der größte unabhängige Spezialist für Daten, CRM und Retail Media im deutschsprachigen Markt. Laut Handelsblatt handelt es sich bei der Übernahme um die bisher teuerste Akquisition in der Geschichte der Serviceplan-Gruppe.

Die Übernahme wurde bereits vom Kartellamt genehmigt. Mit den Tochtergesellschaften Laya Solutions, Laya Media sowie Laya Data deckt die neue Mediaplus-Tochter die komplette Wertschöpfungskette im Bereich des datengetriebenen Handels ab – inklusive der datenbasierten Werbevermarktung. Mit der Übernahme will Mediaplus, das ein Teil der Serviceplan Group ist, ein „datenzentriertes und KI-basiertes 360-Grad Beratungs- und Betreuungsangebot für Händler und Werbungtreibende“ schaffen.

Geschäftsführer der Laya Group bleibt Christian Heß. Organisatorisch verzahnt werden die Laya-Produkte mit den Mediaplus-Geschäftsbereichen Retail Media und Marketing unter der Führung von Oliver Hey sowie Data und Analytics unter der Leitung von Julian Simons. Beide sind Managing Partner und Mitglied des Mediaplus-Boards.

Matthias Brüll, CEO der Mediaplus Group, erklärt: „Der Zusammenschluss mit der Laya Group markiert eine tiefgreifende strukturelle Erweiterung unseres Geschäftsmodells, das weit über Agenturdienstleistungen hinausgeht. Ziel ist eine vollumfängliche Beratung und Betreuung von Retailern und Werbetreibenden rund um Full-Service-Media, Daten und Insights.​“

Fokus auf Retail Media

Neben Data & Analytics ist Retail Media eines der beiden Geschäftsfelder, auf die sich das entstehende gemeinsame Portfolio konzentrieren soll. Das Ziel: ein End-to-End-Angebot für Retail-Kunden hinsichtlich Marktstandards, technologischer Implementierung, DSGVO-konformen Datapooling, Reichweitenbündelung, Datendifferenzierung, Targeting-Ansätzen, Werbeformaten und Funnel-übergreifender Messbarkeit der Werbewirkung.

Oliver Hey, Managing Partner Mediaplus, erläutert: „Unser Mediageschäft befindet sich in massiver Transformation in Richtung Datenintelligenz und -verwertung. Was heute mit Omnichannel-Retailern beginnt, betrifft perspektivisch alle Werbungtreibenden. Als Agentur müssen wir massiv beschleunigen, um den sehr heterogenen Beratungsbedarf unserer Kunden im Kontext Technologie, Produktentwicklung, Vermarktung, Insightgenerierung zu bedienen. Die Expertise der Laya ist von höchster Relevanz, um einen ‚AI-Maschinenraum‘ zu entwickeln, den eine zukunftsfähige Agentur braucht.“

Die Laya Group gehörte zuvor zur insolventen Signa-Gruppe und hatte erst vor kurzem die Retail-Media-Verantwortung für alle Online-Werbeformate sowie für mehr als 1.000 Instore-Screens für Galeria – das ebenfalls den Besitzer gewechselt hat – übernommen. Inwiefern diese Partnerschaft weitergeführt wird, ist noch nicht bekannt.

