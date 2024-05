Joe Pham, Chairman und CEO von QSC | Q-Sys, wird die Keynote der diesjährigen Infocomm halten. Die Messe findet vom 8. bis 14. Juni 2024 im Las Vegas Convention Center statt, wobei die Ausstellungsfläche vom 12. bis 14. geöffnet ist. Joe Pham wird am Mittwoch, den 12. Juni um 11 Uhr sprechen. In seinem Vortrag wird er sich auf die Möglichkeiten der KI-Nutzung in der ProAV-Branche konzentrieren.

Die Keynote steht unter dem Motto „Everything Has Changed“ – eine Anspielung darauf, wie künstliche Intelligenz unsere Welt umgestaltet. Laut Joe Pham kann AV durch die Integration von KI potente Echtzeit-Erlebnisse schaffen, datengestützte Erkenntnisse nutzen und menschliche Verbindungen stärken.

Analog dazu wird es auf der Infocomm eine AI Experience auf der Ausstellungsfläche (C10125) mit verschiedenen Speakern und Ausstellern, sowie ein Generative-AI-Photobooth und AVA AI, den AI-gestützten Guide der Infocomm.

Fardad Zabetian, CEO von Kudo, wird am Mittwoch, dem 12. Juni, die Sitzung „Language Accessibility with AI: the Untapped Opportunity for AV Integrators“ leiten. Er wird zeigen, wie Sprache internationale Geschäftsmöglichkeiten und wiederkehrende Umsätze generieren kann, besonders durch KI-Sprachübersetzungslösungen.

Julian Phillips, Senior Vice President und Managing Director, XTG, AVI-SPL, wird ebenfalls am Mittwoch eine Session präsentieren. Das Thema: „AI and the Hyper-Acceleration of Workplace and Experience Design“. Er wird erläutern, wie die Konvergenz von immersiven Erlebnissen, KI und AV-Technologien die Interaktion, Kollaboration und Innovationen verbessern kann.

Weitere KI-spezifische Sitzungen sind geplant, darunter „Emerging Compliance and Security Concerns for AI“ am Dienstag, 11. Juni, präsentiert von Irwin Lazar von Metrigy. Die Veranstaltung wird Strategien zur Einhaltung von Vorschriften und zum Risikomanagement bei KI-generierten Inhalten behandeln.

Auf der Technologie-Innovationsbühne (C8676) wird am Donnerstag, dem 13. Juni, der „Trend Forecast“ präsentiert. Jane Hammersley von Blue Touch Paper, Philip Langley von Wesco und Timothy Mackie von Yamaha Unified Communications werden die Auswirkungen von Trends wie KI, Nachhaltigkeit und Kommerzialisierung auf die Konferenz- und Kollaborationsbranche untersuchen.

Die Infocomm bietet dieses Jahr außerdem auf 130 Bildungsveranstaltungen Untertitel und Echtzeitübersetzungen an, unterstützt von Kudos AI Speech Translator. AVA AI, unterstützt von OpenAI, wird als neuer Infocomm-Guideeingeführt. Die Plattform wird Informationen zu Ausstellern, Standplätzen, Fortbildungsveranstaltungen, Tagesordnungen und Transportdiensten bereitstellen.

