PPDS gibt die offizielle Markteinführung des gesamten Philips-LED-Portfolios im Nahen Osten und in Afrika bekannt. Die neue Produktreihe bietet PPDS ab sofort über den Vertriebspartner Avientek an. Damit setzt die Tochter des chinesischen TPV-Konzerns die globale Expansion über alle Visual-Solutions-Segmente hinweg fort. Das Komplettangebot besteht mittlerweile aus Philips Digital Signage, Business-TVs, interaktive Displays, E-Paper und Software. Die Ankündigung erfolgte während einer exklusiven PPDS-Partnerveranstaltung im St. Regis Mariott Hotel in Dubai.

PPDS und Avientek begrüßten im St. Regis über 100 Partner aus verschiedenen Ländern, darunter Dubai, Katar, Kuwait, Bahrain, Oman, Abu Dhabi und Kenia. Auf der Veranstaltung führte der Anbieter die neuen Philips-LED-Displays vor, darunter die Android-betriebene Unite LED All In One 5000-Serie, die auf der ISE 2024 vorgestellt wurde.

Präsentiert wurde den Partnern auch die Philips LED Unite All In One 7000 Serie sowie eine Vorschau auf die Philips LED Unite 5000 Serie mit Flip Chip COB-Panels. Die Philips Unite LED AIO 7000 Serie bietet ein überlebensgroßes Seherlebnis und lässt sich in Innenräumen installieren. Die Philips Unite LED AIO 5000 Serie hingegen soll sich durch eine einfache Installation und Energieeffizienz auszeichnen. Beide All-in-One-Lösungen richten sich an die Bereiche Einzelhandel, Rundfunk, Unternehmen, Gastgewerbe, Gastronomie, Transportwesen, öffentliche Einrichtungen sowie Innen- und Außenstadien.

Der Nahe Osten ist der am schnellsten wachsende ProAV-Markt und soll bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 22.705,90 Millionen US Dollar erreichen. PPDS sieht hier also ein enormes Geschäftspotenzial für sich. Gemeinsam mit Avientek will der Anbieter aktiv mit Partnern und Kunden im Nahen Osten zusammenarbeiten und einen nahtlosen Einkauf, Installation und Benutzererfahrung gewährleisten.

Wim De Geest, Executive Director MEA bei PPDS, sagt: „Mit den brandneuen Produktlinien, einschließlich der Philips Unite LED All In Ones und unserer Philips Urban LED für den Außenbereich, die auf der ISE vorgestellt wurden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Philips DV-LED in MEA.“

Jeroen Brants, Global Product Director für Philips DV-LED-Displays bei PPDS, sagt: „Bei PPDS ist es unser Ziel, voranzugehen und nicht hinterherzulaufen. Wir haben uns die Zeit genommen, neue und innovative Philips-DV-LED-Lösungen für unsere Partner und Kunden zu entwerfen.“ Der Nahe Osten und Afrika hätten sich zu einem der Hauptanwendungsgebiete für Philips Professional Displays entwickelt. Installationen mit Philips Digital Signage, interaktiven Displays und Videowänden würden sich in einer wachsenden Liste von Vertikalmärkten und Umgebungen wiederfinden.

